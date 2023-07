El Metro: Colección de fallas y horrores

En la Ciudad de México, como quizá en ningún otro lugar del país hemos sido testigos de cómo la ambición de quien gobernaba prefirió destinar dinero a su pre campaña presidencial que, al mantenimiento de servicios básicos como un transporte digno, eficiente, seguro, limpio, particularmente en el Metro, ese que diariamente utilizan casi 5 millones de personas.

Explosiones, cascadas de agua, servicio lento, suspensión del servicio sin explicación alguna, fallas de energía eléctrica, olor a orines, basura, calor infernal, carencia de suficientes trenes, multitudes para abordar un tren y ahora hasta ejecuciones son parte del catálogo de horrores que a diario debe enfrentar cualquier persona que valientemente se aventura a usar este sistema de transporte, por años fue orgullo de nuestra ciudad.

Hoy no, lo que por ahora impera es el malestar y resignación entre quienes utilizan ese transporte que poco a poco han visto deteriorarse mientras cada día más, al tiempo que en las calles proliferaba la imagen que quien aspira a ser la primera presidenta de México. Alguien que prefirió destinar dinero a su campaña antes que al Metro.

Basta subirse unos minutos a un tren o platicar con quienes utilizan este servicio para conocer el pulso en materia de transporte.

“Es horrible viajar en Metro, yo si puedo mejor me muevo de otra manera, tengo que planear mi salida hora y media antes para llegar, si no llego a las 5 y me subo al primer tren mi trayecto no es de hora y media sino de dos horas y media, si llego antes de las 5 puedo irme tranquilo, más tarde es imposible subirse a un tren”, “odio el Metro”, son solo algunos de los comentarios de quienes sólo tienen que posibilidad de moverse en Metro.

Lamentable es la palabra que puede describir lo que el gobierno de la ciudad le hizo al Metro, condenándolo al deterioro, quizá porque se trató de una de las obras mejor catalogados por gobierno que antecedieron al partido que hoy ocupa el poder.

Y ahora no hablamos de la línea 12 y los muertos que dejó a causa de la mala calidad de la obra, sino al servicio que a diario debía blindar y que cada día es peor. Si el objetivo era perder la confianza y molestar al ciudadano, los felicito es lo mejor que pudieron hacer. Nadie lo pudo haber hecho mejor y con ello generar la animadversión de la ciudadanía.

Apenas hace unas horas, supimos que en la línea 9 hubo una suspensión de servicio prácticamente minutos después de que abrieron sus puertas, en esa misma línea en donde se han registrado incendios que afectan a los usuarios no sólo por los retrasos para llegar a sus destinos, sino por el estrés que pueden llegar a provocar.

Y aun así, la ex jefa de gobierno se atrevió a decir que se fue satisfecha de su gobierno por todos los logros y avances que hubo en su período de administración, incluso afirmó que la ciudad está en mejores condiciones de cómo la recibió.

Falso, la ciudad está peor, mucho pero mucho pero que hace unos años cuando el Metro no se encendía y cuando no ejecutaban personas en sus instalaciones como sucedió ayer. Un ataque a pleno día, sin problemas, sin policías, sin nadie que pudiera hacer algo pese a los meses que estuvo la Guardia Nacional haciendo presencia de manera permanente.

Por eso es importante tener claridad de quiénes son las y los candidatos, qué hicieron, pero sobre todo qué no hicieron, porque nada garantiza que ahora si harán bien las cosas y gobernarán pensando en el bien de la gente.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD

@KarenQuirogaAn

MAAZ