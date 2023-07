Nada nuevo en el mensaje del comisionado presidente de la Femexfut

Para aquellos que quedaron sorprendidos de que el comisionado presidente de la FMF diera a conocer los, ahora famosos, 12 puntos en los que cimentará su proyecto, habrá que decirles que no ha sido nada nuevo, y es algo que, incluso, ya había compartido con gente de medios, con los que tuvo un primer acercamiento tantear el terreno.

Así como Juan Carlos Rodríguez presentó su plan de trabajo hasta 2030, lo han hecho los últimos presidentes de la FMF con diferentes conceptos, pero con la misión de dar a conocer cómo es que buscarán trabajar durante su periodo.

Hoy ha cambiado la manera de presentarlo, pero al final es lo mismo. Nos dan información a medias, sin nombres, ni fechas y objetivos a cumplir. Ahora son 12 puntos (Estructura y Gobierno Corporativo, Selecciones Nacionales, Calendarización, Multipropiedad, Ascenso y Descenso, Futbol Femenil, Arbitraje/VAR, Desarrollo Futbol/Capacitación, Experiencia para los aficionados, Internacionalización, Comercializadora de derechos y patrocinios y Plan Unidos por México), pero al final se resume en que necesitará autonomía para ejecutar lo que busca; de lo contrario, quedará en una anécdota.

Porque de buenas intenciones no se le puede reprochar algo a quienes han dirigido el futbol mexicano. Sin embargo, esto tampoco va a funcionar sin que lleguen a ejecutar de manera razonable todo, o la mayoría de las acciones que han anunciado.

Por ejemplo, lo de la designación del técnico de la Selección Nacional: “Yo no voy a asignar al entrenador. Como comisionado estoy en el negocio de generar estructuras, instituciones, procesos a largo plazo, mi chamba no es designar al entrenador de la Selección Mexicana”. Eso, según dijo, lo tendrá que realizar Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF. Pero no nos hagamos, Ivar le responderá a él, y no va a mover un dedo, sin consultarlo con La Bomba.

Luego habló también del consejo de expertos con el que buscarán enriquecer al futbol mexicano y al DT de la Selección. Se han filtrado nombres, como los de Ricardo La Volpe y Ricardo Peláez, para los consejeros en lo deportivo, pero habrá gente de otras áreas, como tecnología, de la que dijo ya tiene dos candidatos; pero regresamos al punto: si lo dice con nombres ,ya se quita de encima especulaciones y gana certeza.

Por eso es que no resulta en alguna novedad lo que anunció en este ejercicio a modo, para el que hizo falta abrirlo a los demás medios para que pudieran tener la opción de preguntar algunos temas, ya que quien llevaba la conducción del informe tenía un guión. Por eso es que, si realmente quieren ejercicios de transparencia, deben de estar dispuestos a los cuestionamientos y críticas; de lo contrario, mejor que manden comunicados, y se ahorren el tiempo de producción y edición.

Ya veremos si dejan trabajar a La Bomba, si le dan autonomía, o será parte de un mensaje vacío. Hoy lo único que tiene es un poco de beneficio de la duda, por su experiencia en el negocio del deporte espectáculo, pero tampoco es que nos haya presentado la panacea de los planes.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ