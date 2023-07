La tóxica manipulación de @miseleccionmx

Luego de que la Selección Mexicana ganara la Copa Oro, comenzó el bombardeo de mensajes sin sentido de parte de esta nueva ala de la Federación Mexicana de Futbol, que había prometido transparencia, y un mejor ejercicio de comunicación.

Y en medio de este bombardeo, apareció publicado un video de cinco minutos, sí, de cinco minutos de duración muy bien editado, y con un guion bien redactado, pero que parece más un texto hecho por un aficionado lleno de rencor y despecho, que por alguien que está dentro del negocio, y conoce perfectamente el pulso que puede generar el futbol.

Pero en el video solamente nos dijeron las buenas sensaciones que generó el ganar la Copa Oro 2023, lo cual era una obligación después de lo sucedido en la edición anterior, y en los últimos dos años de esta Selección en los que su nivel de juego, y obtención de resultados, fue muy pobre.

Se les olvidó mencionar que del grupo que jugó la final de la Copa Oro, la mayoría estuvo en el Mundial del FRACASO. Sí, el de Qatar 2022, en el que el equipo mexicano no avanzó de la fase de grupos. Y si quitan a Santiago Giménez, y evidentemente los jóvenes que llegaron a este conjunto después de la Copa del Mundo, siguen siendo exactamente los mismos futbolistas que han pasado momentos bochornosos, en la historia reciente del futbol mexicano.

Se les olvidó también mencionar lo que fueron y significaron las dos Nations League que se han jugado, y la Copa Oro 2021; se les olvidó mencionar las cuestiones de indisciplina, de grilla, etc.

No es malo el ejercicio, pero se queda solamente a una verdad, y no a la realidad. Luce más como un video para echar culpas, y de propaganda para manipular a esa parte de la opinión pública a la que puedan convencer de su verdad.

Lo que tampoco terminan de explicar es cómo la prensa, los comunicadores o los medios de comunicación son tan capaces de derrumbar a estos grandes futbolistas con las críticas, y tan culpables de que a este equipo le vaya mal, pero NUNCA se les da mérito cuando vienen los éxitos.

Pareciera más, un desahogo a título personal: “Yo sólo espero que esta plataforma de Selección Nacional, no se convierta en la tribuna personal de algunos que la usarán para cobrar facturas pendientes. Si esta será la tendencia: el rencor y resentimiento, estamos jodidos”, comentó en redes sociales Mauricio Pedroza, de ESPN.

Pero la reacción no solamente vino de la fuente de deportes, Danielle Dithurbide, reportera y conductora de Televisa, también se pronunció fuerte al respecto, al asegurar en su cuenta de Twitter que: “Hasta ahora pude verlo. Quienes me conocen saben que soy aficionada hasta los huesos, pero este video es tan terrible como lo que ha pasado últimamente. ¿En serio nos echan la culpa a quienes los criticamos por crear un ambiente tóxico? Ni humildad. Ni autocritica”.

Lo que no entienden, es que la prensa crítica o aplaudidora, según sea el caso, no juega, no recibe las primas por los títulos, y se dedica a algo que, por supuesto, tiene que ver el futbol, pero no de la manera en que lo quieren establecer, con sólo matracas y confeti cuando se trata de la Selección Nacional.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ