Más omisiones del IPN en la compra de jardinería

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes Sandoval, no les bastó con todas las alertas de irregularidades que se generaron alrededor del proceso licitatorio IA-11-B00-011B00001-N-3428-2023, correspondiente a la contratación de servicios de jardinería y que provocó el aplazamiento de la Junta de Aclaraciones.

Y es que este lunes sorprendió aún más a todos los involucrados que se hayan pasado por el arco del triunfo la Ley Federal del Trabajo de abril de 2021, respecto a los esquemas de subcontratación, toda vez que a pesar de que la ley indica, en el artículo 15, que es responsabilidad y requisito indispensable que todas las proveedoras de mano de obra se inscriban en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), el equipo al mando de José Alonso García Salazar en el área de Recursos Materiales e Infraestructura, eliminó el requerimiento a pregunta de Ecoblue de México, al describir que la disposición no se encuentra dentro del Contrato Marco correspondiente.

Lo anterior es un tema que la Secretaría del Trabajo, hoy ya al mando de Marath Bolaños, siempre pone principal atención, ya que dicho listado sirve para verificar que las empresas estén al corriente ante el seguro social y en materia fiscal, por lo que incluso se establece que deben añadir su número de folio en cada contratación pública y renovar cada tres años.

Recordemos que Joad Limpieza y Servicios, de José Juan Reyes Domínguez se había llevado 2 contratos jugosos a principios de año, mismos que fueron frenados por diversas irregularidades, por lo que en el sector tienen la firme sospecha de que todas estas artimañas se deben a que las firmas relacionadas con el llamado “Rey de la Limpieza”, serán las grandes ganadoras en este proceso.

Esta firma acarrea una denuncia por un ex empleado, quien solicitó a la STyPS que investigara las condiciones laborales que implementa dicha empresa. Se sospecha que no estaban afiliados al IMSS, de Zoe Robledo y que no recibían utilidades ni recibos de pago, no se reconocía su antigüedad, se les aplicaban descuentos excesivos y sin justificación, además de que en ocasiones se les retenía el salario sin motivo alguno. La presentación de proposiciones será este viernes 14 de julio.

Maratón político de Adán

Adán Augusto López Hernández emprende un maratón político notable, al realizar 71 asambleas en 26 estados en solo un mes. Este recorrido, que se ha centrado especialmente en los estados del norte del país, es un testamento de la determinación del candidato de Morena por entender y atender las preocupaciones y necesidades de la población mexicana. No cabe duda de que esta es una señal de la importancia que el segundo López le atribuye a la interacción directa con los ciudadanos, un elemento esencial para cualquier demócrata que se precie. Pero mientras admiramos la energía y dedicación de López, es razonable preguntarse qué pasará con las siguientes giras una vez que los órganos electorales establezcan las reglas para las corcholatas. Sin embargo, al parecer, la suspensión temporal de estas asambleas indica que Adán busca acatar al máximo los procesos de su partido, con lo cual se emite una buena señal en cuanto a la unidad dentro de Morena.

Echan para atrás revocación en MH

Frustrados quedaron los intentos por quitar del puesto a Mauricio Tabe, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, toda vez que recientemente la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una sesión pública, ratificó que no se logró obtener el respaldo mínimo del 10% de la Lista Nominal en dicha delegación para iniciar un proceso de revocación de mandato en contra del alcalde panista. A pesar de los numerosos argumentos presentados, la Sala Regional desestimó cada uno de los reclamos planteados por el comité promotor, el cual utilizó firmas falsas, formatos con firmas de personas fallecidas y de individuos que no residen en esa área. Sin lugar a dudas, aquellos que resultaron más perjudicados en este asunto son los exfuncionarios de esa alcaldía y los seguidores de Morena, quienes se quedaron con las ganas de destituir a uno de los alcaldes del Partido Acción Nacional con mayor respaldo en la capital.

Y en Querétaro

El alcalde de Querétaro, Luis Nava, fue reconocido como uno de los líderes más destacados en el ámbito político nacional por los resultados de sus programas sociales y presencia en organismos internacionales. “Líderes de México” encargado de evaluar los perfiles más destacados en los rubros empresarial, artístico, innovación y político consideró al edil de la capital queretana que por su trabajo, trayectoria o posición influye en la toma de decisiones de este país y debe ser reconocido este año por su labor y liderazgo.

