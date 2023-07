Campaña en la 4T: que no pase nada

Nadar de muertito. Esa parece la estrategia que le garantiza el triunfo en el proceso interno de Morena a Claudia Sheinbaum. Que no pase nada, o que suceda muy poco. Avanzar sin sobresaltos, sin estridencias. Cumplir con los mítines y recorridos, subir videos, colocar espectaculares y esperar a que el tiempo haga lo suyo.

La fórmula le va funcionando. Está a la cabeza en prácticamente todas las encuestas. Su presencia en el gobierno capitalino, le alcanza para administrar el reconocimiento y popularidad en las mediciones. Casi cinco años de reflector, vuelven improbable que se construya una candidatura que le arrebate el triunfo en 70 días de recorridos que las ‘corcholatas’ tienen permitidos.

Que las campañas en Morena no prendan y los recorridos pasen de noche; que no haya nota ni mayor interés de la sociedad, es todo menos mala noticia para Sheinbaum. Ella hace lo que tiene que hacer. Camina el país, administra su ventaja. Que el proceso interno de la 4T no acerque a los ciudadanos y sea un somnífero, es una gran noticia para su aspiración electoral.

Los demás contendientes no hacen demasiado para entusiasmar a la grada. Y no necesariamente es por falta de estrategia, propuestas o creatividad. En unos más que en otros hay esfuerzos. El problema es que el método parece diseñado para que no ocurra nada y que quien va arriba, se mantenga ahí. En 25 días de recorridos, muy poco se ha movido. ¿Por qué será distinto los 45 días restantes? Sin la posibilidad de debatir y contrastar ideas, sin los reflectores de Palacio Nacional -que extrañamente se concentran en la oposición- apuntando hacia la contienda, ¿qué hará que la constante se modifique?

Es lógico que en el equipo de Sheinbaum todos luzcan tranquilos con esa dinámica, pero, ¿y en Palacio? ¿El presidente López Obrador está satisfecho con lo deslucido de la competencia? ¿Se simula un proceso “parejo”, para evitar ruptura, pero en realidad ya está escrito lo que pasará?

En contraste, la oposición gana espacios. Unos, por mérito propio, como la irrupción en el escenario de Xóchitl Gálvez, pero otros se los regala AMLO, que a diario tiene tiempo para colocarlos bajo el reflector.

La enorme exposición mediática que Palacio le otorga al Frente, contrasta con lo deslucido del proceso interno en la 4T. ¿Es un cálculo? ¿Una estrategia?

Si nada más cambia, y las cosas siguen constantes, además del bostezo colectivo, la 4T habrá transitado sin mayor sobresalto hacia el ungimiento de Sheinbaum el próximo 6 de septiembre. ¿Hacia allá nos conducen?

-Off the record

El día de campo que veían en el equipo de Santiago Taboada, tras la salida de Xóchitl Gálvez del proceso para la Jefatura de gobierno, ya no se ve tan despejado. Ahora empujan un “acuerdo” y no un método para elegir aspirante. Están distanciados de Adrián Rubalcava, que será la carta del PRI y es popular; y no han tendido puentes con Luis Cházaro, del PRD, que comenzó a moverse, y hasta eventos tiene en la CDMX. Si a eso sumamos que el grupo de Taboada, que encabeza Jorge Romero, torpedeó constantemente a Xóchitl –que va volando a la boleta presidencial-, el cielo sin nubes que tenían, luce ya con pronóstico de lluvia… A propósito de la CDMX, un mes cumple como Jefe de Gobierno Martí Batres, y el sello parece estar en lo social: cercanía, entrega de vivienda del INVI, programas sociales, educación, ferias del Bienestar… quienes lo veían en la grilla se quedaron esperando, porque está en lo suyo.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL