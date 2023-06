¡Ya lo decidí, me voy a explantar!

En mi artículo anterior, hablé un poco sobre una decisión que estaba a punto de tomar: no sabía si debería retirarme los implantes o cambiarlos por otros. Recibí en mi cuenta de Instagram, @monicasalmon_ muchas preguntas e inquietudes que iré poco a poco respondiendo. Ya vi que esto ha movido a muchas mujeres a cuestionarse. Nunca pensé que tendría este impacto. Yo, con cariño, comparto con ustedes una de mis decisiones de vida más difíciles que he tomado. Decidí buscar la opinión de oncólogos, radiólogos y cirujanos plásticos. En mi consulta con un cirujano plástico, le comenté mis dudas y temores respecto a tomar una decisión equivocada.

El doctor me dijo: "Mira, Mónica, esta es una decisión que solo tú y nadie más que tú puede tomar. Pero una vez que tengas toda la información necesaria, elige lo que te haga más feliz. Y considera el precio que estás dispuesta a pagar".

- Dr. ¿Dígame el precio o los riesgos que puedo tener al cambiarlos?

- La enfermedad de los implantes mamarios (Breast Implant Illness) es un término utilizado para describir una serie de síntomas de salud que algunas mujeres han experimentado después de someterse a una cirugía de aumento de senos con implantes mamarios. Estos síntomas pueden incluir fatiga, dolor en las articulaciones y los músculos, problemas de tiroides, problemas gastrointestinales, problemas de memoria y concentración, y erupciones cutáneas, entre muchos otros. Aunque la causa exacta de la enfermedad de los implantes mamarios sigue siendo desconocida, algunos médicos creen que puede estar relacionada con una reacción autoinmune o una respuesta inflamatoria a los implantes.

- Yo tengo casi todos esos síntomas. He vivido con ellos y me he acostumbrado a ellos; ya son parte de mi día a día. Nunca pensé que fueran causados por los implantes.

- Mónica, también está el riesgo de un cáncer causado por implantes. Esto es algo que todas las mujeres deben saber. Algunos estudios han sugerido una posible asociación entre los implantes mamarios y un mayor riesgo de desarrollar un cáncer llamado linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL, por sus siglas en inglés). Todo implante mamario "suda" a nivel microscópico, y eso es una realidad. Desde el momento que te los pusiste hasta ahora, tu cuerpo está peleando en contra de ellos, ya que es un cuerpo extraño que no sabe si se va a seguir expandiendo, y por eso forma una cápsula de tejido cicatricial alrededor de los implantes mamarios. Así tu propio cuerpo te protege de ellos.

- Entonces, es lógica la respuesta, eso me indica que me los tengo que sacar.

- En tu caso no ha pasado, pero hay mujeres que esta cápsula aprieta el implante les causa dolor, endurecimiento o deformidad del seno. A esto se le llama contractura capsular.

- Dr., me gustaría que fuera honesto conmigo. Si yo fuera su hija, ¿qué haría?

-No te puedo responder esa pregunta. Mis hijas no están operadas.

- Ok. Si una de sus hijas se quiere poner implantes, ¿qué le diría?

-Si una de mis hijas se quiere poner implantes, me opondría profundamente.

- Gracias por su respuesta.

Salí del hospital, llegué a casa y le conté a mi esposo lo que pasó en la consulta.

-¿Qué debo hacer? Su respuesta fue clara.

-¡Quiero una esposa sana!

Le dije a mi hermana Ruth. Su respuesta fue, "¿Dime cuándo te sacas esos plásticos para ir a cuidarte?"

Me llamó a las dos horas y me dijo que me había comprado muchos brasieres. Chiquitos y bonitos. -Ruth, no, no hagas eso. ¿Qué pasa si no me quedan? - Me quedan a mí. Te vas a ver mucho más elegante y hermosa.

Las lágrimas me recorrían; tenerla en mi vida ha sido una de las bendiciones más grandes. Le dije a mi hija y su respuesta fue: "Mamá, yo te apoyo en lo que tú quieras." Hablé con mi hijo (16 años).

-¿Por qué te van a operar? ¿Qué pasa? ¡Dime la verdad! Ahí me di cuenta de que el fantasma del cáncer no solo me ha perseguido a mí, sino a mis hijos también. -No pasa nada malo. Estoy súper sana y por esa razón decido sacarme los implantes.

-¿Qué es eso, mamá?

-Cuando tú tenías un año, me operé las boobs; me metieron unas bolsitas con silicona.

- ¿Qué? Yo siempre te he visto así. ¿No son tus chichis?

-No, Ale. Me pusieron unas bolsitas de plástico con relleno de gel para que se vean más lindas y firmes.

Le sentí la misma desilusión que cuando se enteró de que Santa Claus no existía. Se quedó callado. Escuché un suspiro. Me preguntó: ¿Por qué hiciste eso, mamá?

Su pregunta me sigue dando vueltas en la cabeza. Le pude responder miles de cosas: porque me dejé llevar por los estándares de belleza, porque quería un cuerpo más sexy, sensual, porque me habían dicho que no pasaba nada, por vanidosa, por superficial, porque simplemente no lo pensé, era lo que más deseaba y punto. La realidad es que todo se resumía en una sola frase: -por mensa.

Creo que entender esa etapa de Mónica me ha sido importante. En algún punto, me dieron autoestima, vanidad, alegrías y muchos placeres. También, al comunicarlo con ciertas personas, me dijeron: "¿Quién es Mónica Salmón, la escritora erótica sin esos escotes?", "¿No sientes que vas a dejar de ser tú?", "¿No te vas a deprimir?", "¡Estás muy joven para hacer eso!" "¿Estás lista para perder tu atractivo?" "Vas a dejar de ser Mónica Salmón cachonda", etc.

Hice oídos sordos a esos comentarios. Le llamé a Omar Torres, el fotógrafo que sacó la foto de mi espalda para la portada mi novela “Debajo de mi piel”, que también fue intervenida por el artista plástico Hector Falcon, y le pedí que me tomara unas fotos. Pues, aquí estoy, sin saber qué viene para mí, apostándole a mi salud y descubriendo otro tipo de paraísos.

¡Quirófano ahí te voy!

POR MÓNICA SALMÓN

@MONICASALMON_

PAL