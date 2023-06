Morena entierra al PRI

El hundimiento del PRI, es proporcional al crecimiento de Morena.

El presidente López Obrador y su partido son una aplanadora electoral. En el terreno de las gubernaturas, la 4T no gobernaba un solo estado en 2018; cerrarán 2023 siendo gobierno en 23 entidades.

En el otro extremo, el PRI se ha extinguido rápidamente bajo la dirigencia de Alejandro Moreno, el líder priista más perdedor de la historia. De tener 14 gubernaturas (hace 5 años), han quedado disminuidos a un partido regional que solo encabezará Coahuila y Durango al cierre de este año.

Para dimensionar, el tricolor gobernará únicamente 1/3 de la población que Movimiento Ciudadano, que tiene el poder en Nuevo León y Jalisco. Pero el radio destructivo de ‘Alito’ es expansivo. Ha arrastrado al desastre electoral a sus aliados. Del PRD ya hay poco que decir. No tiene gubernaturas y el pasado domingo fue incapaz de alcanzar si quiera el 3% de la votación tanto en Edomex como en Coahuila.

El PAN también ha caído. De 11 entidades en 2018 a solo cinco este año, bajo el liderazgo –es un decir- de Marko Cortés.

Aun con ese negro paisaje electoral, los dirigentes de PAN, PRI y PRD se aferran a la unión que es un fracaso electoral: han perdido 75% de las gubernaturas que han disputado juntos. Aseguran, con más deseos que argumentos, que la alianza Va por México “ganará la Presidencia”. Se antoja imposible.

Con líderes cuestionados y poco presentables, lejos de los ciudadanos, sin conectar con la sociedad, sin una agenda clara y con desastrosos antecedentes electorales, ¿en qué soportan su optimismo? ¿O más bien mienten para mantener sus respectivas posiciones, con el dinero, poder y cargos que eso conlleva? No sería la primera vez que faltan a la verdad para salirse con la suya.

Apenas el domingo a las 6pm aparecieron sonrientes para cantar la victoria de Alejandra Del Moral que cayó en el Edomex por casi 10 puntos. Tres horas y media después, cuando la priista debió reconocer lo obvio –que las tendencias no le favorecían- ya no estaban ahí ni ‘Alito’, ni Cortés ni Jesús Zambrano. Buscaron esquivar el descalabro, aunque es suyo.

El fracaso es tal, que abundan exigencias de los propios detractores de la 4T para que renuncien los presidentes de los tres partidos. Ninguno escucha. Salvo quienes se benefician de la unión, prácticamente nadie defiende a las cabezas de la alianza. Vaya, es tal la hecatombe, que el único que mete las manos al fuego por la continuidad de Moreno, Cortés y Zambrano, es Mario Delgado, líder de Morena. “Que no me los muevan”, me dijo apenas el lunes, con sarcasmo.

La Alianza Va por México está en la lona. 2024 está a la vuelta de la esquina y no se ve cómo se levantarán. Morena ha enterrado al PRI, y el PRI de ‘Alito’ amenaza con enterrar a la alianza en la próxima elección presidencial.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN





LSN