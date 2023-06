Taiwán apunta a México

En días recientes una delegación taiwanesa de 20 directivos fabricantes de chips, semiconductores y electrónicos estuvo en México para conocer de primera mano las oportunidades y ventajas competitivas ofrecidas para invertir y establecer plantas de producción en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que habrá de iniciar operaciones muy pronto.

Entre las empresas interesadas por invertir capital en esta región del país, se encuentran: Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Hon Hai Foxconn, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co.

Además de estas, existen otras compañías con las intenciones de capitalizar proyectos en la economía mexicana tales como: Inventec, Photic Electronics, Jebsee, Merry Electronics, TopCo Technologies, T-Global Technology Co., Bellwether International Group Ltd. (TEEMA), Inventec, Wieson Technologies Co, Pegatron y Unimicron.

De igual forma, el presidente de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA), Richard Lee, aseguró que quedaron muy impresionados por el proyecto de infraestructura oceánica y ferroviaria nacional, lo cuál son excelentes noticias para generar un ambiente de certidumbre económica en el corto y mediano plazo.

“El progreso que existe actualmente en la alianza entre México y Taiwán, no sólo se limita a una región en particular, sino en todos los estados que están relacionados con el Corredor Interoceánico.”

Y es que después del Encuentro Empresarial para el crecimiento económico y la relocalización, organizado por la secretaría de economía, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia federal se ha mencionado que la siguiente fase del encuentro entre las dos naciones constará de reuniones con grupos específicos y ruedas de negocios por tipo de industria con la finalidad de empatar la oferta y demanda, tanto en lo relativo al producto final, como en las materias primas para los PBCs y semiconductores.

Lo anterior, también ha sido respaldado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes, quien reconoció el trabajo de la SE y la importancia del mensaje que se manda de unidad entre el sector empresarial y el Gobierno de México, para trabajar en la relocalización de empresas.

“La industria mexicana inicia una nueva revolución, que modificará dramáticamente la estructura industrial del país en los próximos 10 años. La presencia de los empresarios taiwaneses en México confirma su interés por ser protagonistas en esta transformación.”

Pero más allá del fenómeno de la relocalización, la renovación cultural y productiva que significará para el sector empresarial nacional, también se debe tener en cuenta la importancia que habrá de generar la transferencia tecnológica en la región, de hecho, esta debiera ser la prioridad. En primer lugar, porque solo a través de la evolución que se tenga en las técnicas de creación de los semiconductores y todos sus componentes es como la especialización de la mano de obra mexicana cobrará mayor relevancia y obtendrá un valor acumulado en el mercado internacional que, hasta el día de hoy, no tiene. En segundo lugar, porque este avance progresivo en las cadenas de suministro generará un mayor grado de confianza en el mercado mexicano en todo el mundo otorgándole una mayor calificación crediticia que se reflejaría en un incremento a nivel de inversión en mejoras de capacitación y operatividad en toda la región del sureste nacional.

Con lo anterior gana México, pero también cada uno de los inversionistas extranjeros y nacionales que decidan ser visionarios y aprovechar las oportunidades inigualables que el fenómeno del nearshoring han abierto para el país ante el mundo y en donde la competencia por la supremacía de semiconductores dará seguramente un nuevo giro que podría otorgarle varios puntos porcentuales al PIB de aprovecharse adecuadamente esta situación.

Ante este escenario el papel del gobierno mexicano debe estar orientado a fortalecer el flujo de inversión en infraestructura urbana necesaria para seguir acrecentando los niveles de certidumbre en el ecosistema de inversiones internacionales y nacionales, así como, en la buena planeación de como habrán de transparentarse y administrarse adecuadamente los recursos que habrán de captarse por este concepto. Lo anterior no es cosa menor ya que brinda pulcritud en los negocios.

Una buena referencia sería adaptar la experiencia internacional de Noruega en donde por medio de un fideicomiso público se puede conocer a detalle el manejo de los recursos recibidos en el tema del petróleo para posteriormente, ser canalizados a diversos rubros de la infraestructura pública de aquella nación y reactivar de esta manera, el flujo de inversión procedente del extranjero.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

COLABORADOR

PAL