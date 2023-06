El hambre y la educación

El video de un maestro nayarita que pregunta a sus alumnos de una primaria de la región del Nayar, qué desayunaron, se ha vuelto viral, y es un claro ejemplo de las terribles condiciones en que miles de niños y niñas en todo el país asisten a la escuela.

Vivir con hambre en ciertas regiones de México no es un tema nuevo, desde siempre se ha sabido que a millones de mexicanos sólo les alcanza para hacer una comida al día, a veces ni eso: Según datos de la FAO (oficina de la ONU para la agricultura y alimentación), diariamente hay 4.8 millones de mexicanos y mexicanas que probablemente no han comido y que tal vez no lo harán durante el resto del día. Los más vulnerables: las mujeres y los niños.

La situación se agrava luego de la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, uno de los grandes programas -y tal vez de los pocos- que sí le habían funcionado al gobierno, y que en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente se eliminó dejando nuevamente a miles de niños y niñas sin desayunos y comidas garantizadas.

Las Escuelas de Tiempo Completo no sólo daban garantía a los alumnos de los lugares más lejanos y pobres del país de poder desayunar y comer todos los días, además les permitía tener mejores resultados en aprovechamiento y aprendizaje, agregando el apoyo que significaba también para el bolsillo de sus padres.

Bien lo dice el docente en su video: “Las letras no entran cuando se tiene hambre”, es verdad. Ahora con la entrada de la famosa Nueva Escuela Mexicana, que seguimos sin entender cómo funcionará, no se garantiza que los comedores vuelvan a las escuelas, de hecho, ni siquiera se ha tratado ese tema; tampoco sabemos a dónde se destinó el recurso que era de las Escuelas de Tiempo Completo, según supimos se repartió entre otros programas de la SEP.

¿Y por si todavía las autoridades se preguntan por qué tenemos tan malos resultados en educación?, la respuesta es simple, porque tenemos niños y niñas con hambre.

Una tortilla con sal, con limón o con frijoles (pese a lo exquisita que es), sí marca la diferencia entre el aprovechamiento educativo de un niño que come un desayuno completo.

Da rabia, claro, toca el corazón saber las condiciones que atraviesan nuestras infancias, mientras que en las altas esferas del gobierno en este momento lo más importante es saber quién será el sucesor de AMLO para el 2024, de dónde sacarán los recursos para las campañas y que no les maten a sus candidatos; todo lo demás, educación, salud, medio ambiente, les vale un cacahuate.

Lo más horrible de todo esto es que sea quien llegue a la presidencia de México para el año entrante, no resolverá el tema del hambre en los estudiantes, ni mejorará el sistema educativo y menos aún regresará las Escuelas de Tiempo Completo, ojalá me equivoque.

Al profesor nayarita gracias por abrirnos los ojos; según platicaba en un noticiario matutino, hay gente y organizaciones que ya se acercaron a él para poder apoyar a su comunidad, repito, gente y organizaciones, no el gobierno, ¿ven por qué digo que les vale cacahuate?

POR KARINA ÁLVAREZ

COLABORADORA

Facebook: @KarinaPeriodismoSocial / Twitter: @kafark84 / Correo: k.alvarez.rosas@gmail.com / Instagram. kafark





LSN