Salir del círculo vicioso

La experiencia que vivimos en la jornada electoral del Estado de México el 4 de junio debe llevarnos a reflexionar sobre la urgente necesidad de romper ciclos de acciones repetitivas que nos conducen a los mismos resultados que pretendemos superar o modificar.

El trabajo que realizó la candidata de la coalición Va por el Estado de México fue indiscutiblemente superior a la de su contrincante de Juntos Haremos Historia, pero esa superioridad fue arrasada por el presupuesto federal amplia y estratégicamente derrochado.

El hecho de que Edomex siga siendo el único estado con una elección solitaria - solamente para la gubernatura del estado - limita gravemente la posibilidad de armar equipos de campaña en distritos o municipios, con candidatos a presidencias municipales o diputaciones que acompañen la candidatura al gobierno del estado.

En Edomex presenciamos un duelo de maquinarias electorales, en condiciones de gran inequidad. Lo que movió la campaña no fue el discurso, ni el convencimiento. Fueron las grandes concentraciones, los mítines multitudinarios, las movilizaciones, y – desgraciadamente - las dádivas, los acarreos, y en ocasiones la presión o condicionamiento de favores.

Durante la jornada electoral se hicieron evidentes los acarreos de votantes y la manipulación de voluntades. Pero también, desgraciadamente, la ausencia de electores en las casilla. Se vivieron esporádicos momentos conflictivos, pero el 4 de junio no se caracterizó por haber sido una jornada violenta en Edomex.

El dato fundamental que debe motivar nuestra reflexión rumbo al próximo encuentro electoral de 2024 es, desde mi punto de vista, ¿por qué no asistió a votar más de la mitad de los electores? Independientemente de que el resultado en Edomex hubiera podido ser distinto, la clave del éxito está en la participación ciudadana. La legitimidad de un gobierno se asienta en el aval de los electores, no en la capacidad de movilización de las maquinarias partidistas.

Considero que necesitamos, partidos y sociedad, salir del círculo vicioso en el que nos encontramos. Si pretendemos doblar a la maquinaria del hoy partido oficial con sus mismas armas, el resultado seguirá siendo el mismo que fue.

La participación ciudadana en fundamental, pero necesitamos involucrarla desde ya en la búsqueda de candidaturas representativas. La juventud está ávida de propuestas que respondan a sus aspiraciones, es importante encontrar conexiones adecuadas, ahora. Las mujeres, los adultos mayores, demandan espacios de participación, es hora de abrirlos para todos.

La clave está en buscar elementos disruptivos que rompan el círculo vicioso: responsabilizar al electorado por no participar, y a los partidos por no motivar a la participación. Salir del viejo cuento del huevo y la gallina. No importa qué fue primero, lo importante es infundir esperanza.

POR CECILIA ROMERO CASTILLO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC

PAL