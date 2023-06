El documental de la hija de Héctor Parra ya no verá la luz

EL DOCUMENTAL DE ALEXA, HIJA DE HÉCTOR PARRA, YA NO VERÁ LA LUZ PORQUE LA GENTE NO ES EMPÁTICA, ES MORBOSA

Ya no saben si harán público el documental de “Los dos juicios de Alexa”, porque la historia es truculenta, brutal y aterradora, por lo que la hija de Ginny Hoffman vivió en el seno de su familia paterna, y finalmente Héctor Parra ya fue sentenciado. Alexa no tiene porque revivir y comunicarle su sufrimiento a todo el mundo, esas pruebas fueron para el juez y cumplieron su cometido, no son para que la gente las mire mientras come palomitas, eso no es empatía, eso se llama morbo.

LA INFIDELIDAD EN LOS FAMOSOS Y LA ENORME DIFERENCIA SI EL HOMBRE ES INFIEL O SI LO ES LA MUJER

El diccionario dice: Fidelidad: es ser constante en tus afectos y no defraudar la confianza depositada en ti. La infidelidad no duele ni existe si no nos enteramos, eres fiel hasta que te cachan.

En general la gente es fiel casi casi porque los obligan. Sii hay raros especímenes que son fieles. El rey Salomón, el hombre más sabio de la biblia tuvo mil esposas y nadie le reclamó.

Georgilaya, influencer venezolana, dijo que tuvo relación sexual en marzo del año pasado con Cristiano Ronaldo, Ronaldo lo negó y Georgina Gio, su mujer dijo que no la hicieran perder el tiempo.

Cuando sufres una infidelidad te sientes como microbio y para sanar necesitas hacer un duelo como Shakira cuando cachó a Piqué poniéndole los cuernos y no sólo eso la humilló con la noticia sino que el día que ella anunció la separación, él se dejó ver con la otra.

ESPOSA DE RIGO TOVAR SE ENTERÓ QUE SU MARIDO TENÍA OTRAS 3 FAMILIAS CUANDO YA DESCANSÓ EN EL ATAÚD

La mujer de Rigo Tovar se enteró que el cantante le era infiel cuando el marido ya descansó en el ataúd, ahí conoció a las otras tres familias que tenía escondidas el señor.

También dicen que a Karla Luna el cáncer que la mató se le incrementó con la infidelidad de Américo con su amiga y tocaya, Karla Panini.

En el caso de Irina Baeva, ella dijo que Gabriel Soto NUNx le mintió, le dijo que aún estaba casado pero que la amaba a ella y ella aceptó lo cual le costó sangre porque la acusaron de desbaratar un matrimonio, pero tan no desbarató ese matrimonio que llevan años juntos con una relación muy sólida, pero muchas mexicanas quería pedirle cuentas a ella cuando ella no dejó ningún matrimonio.

Si el hombre promete dejar a la otra, “a la segunda rodilla” la gran mayoría de las mujeres los perdonan, la misma Reina Isabel le dió permiso al Príncipe Philip que se largara nueve meses de juerga y mujeres con sus amigos pero un hombre jamás perdona una infidelidad, el consejo que me dio en una entrevista Silvia Pinal es que si te cachan en la cama con otro y eres mujer tienes que negarlo, si tienes el ratón en la boca y que la cola de fuera, le dices a tu hombre: ¿Cuál cola?

POR SHANIK BERMAN

MAAZ