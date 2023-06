Durazo, pieza angular en la sucesión

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se convirtió en “la” pieza clave de la sucesión presidencial en Morena. Organiza la renuncia de las cuatro corcholatas y dos colados. Además, a sus puestos en el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso lo perfilan para la titularidad de Gobernación, en sustitución de Adán López quien, en compañía de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández y Manuel Velasco, tendrán que renunciar para hacer precampaña. ¿Será Héctor Vasconcelos el sucesor en la SRE; Martí Batres en la CDMX; Maribel Villegas en el Senado? La próxima semana se desgrana la mazorca.

CAMPECHE: No hay nada peor que un priista con disfraz de morenista. Odio, con odio campechano, actúa la gobernadora de Layda Sansores (Morena), en contra de quienes no se someten a su capricho. Eliminó a 80 campesinos del Programa Producción para el Bienestar. Su delito es apoyar al PRI. Los programas sociales los manipula el titular de Gobierno de Layda, Aníbal Ostoa, y su empleado Fredy Uc Uc, quienes benefician a campesinos que no siembran ni las plantas de los jardines de sus casas. Programas sociales con uso electoral de la gobernadora zanahoria.

NUEVO LEÓN: Quienes se apuntan por una senaduría por Movimiento Ciudadano, son Mariana Rodríguez, una de las arquitectas de la gubernatura de su esposo, Samuel García, y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño. De Mariana, el camino está pavimentado, pero de Miguel, está lleno de baches, con un trabajo decepcionante. Por cierto, Samuel y diputados del PRI y PAN, accedieron a negociar la Fiscalía y acabar el pleito inter poderes de la entidad. Adrián de la Garza, moneda de cambio.

JALISCO: No pierdan de vista a Pedro Kumamoto, quien fuera una “joven promesa” en la entidad. Encuestas lo colocan en tercer lugar por la gubernatura, atrás del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus de MC, así como de Carlos Lomelí, empresario de Morena. Tanto él como el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, juntos podrían darle y fuerte dolor de cabeza al partido de Dante Delgado.

BAJA CALIFORNIA: Mucho ruido hizo el nombramiento de David Pérez Tejada, como delegado de Migración en la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila. Exdiputado del PRI, peñista, brincó de aduana en aduana; todas norteñas, las más codiciadas. A la llegada a la dirección de Aduanas de Horacio Duarte, lo sacó de Tecate, por “irregularidades” en su manejo. Nos dicen que el exdirector de la UIF, Santiago Nieto le dejó un abultado expediente de David, a su sucesor Pablo Gómez. Vendaval con rumbo.

EDOMEX: Si no quieren correr la misma suerte de las pasadas elecciones estatales, los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, tendrán que acelerar sus procesos de selección del candidato presidencial y conciliar “ahorita” sus intereses.

QROO: Están en el ring los 25 aspirantes a para ocupar la silla del rector de la UQroo, el panista, Francisco López Mena. Entre técnicos y rudos, ahora le tocaría el turno a Morena. La gobernadora Mara Lezama, haría la propuesta.

