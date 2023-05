El retrato oficial del monarca

Europa tiene actualmente diez monarquías parlamentarias, pero sólo una, la británica, corona a sus reyes en un templo. Esto hace que la ceremonia sea considerada a nivel mundial como un hito.

La coronación es la consagración del monarca como gobernador supremo y protector de la Iglesia anglicana de Inglaterra, esto último a partir de Isabel I, hija de Enrique VIII. La ceremonia combina el significado religioso y secular con una mezcla de tradición, continuidad y modernidad; se trata de un ritual que pretende vincular al monarca con el pueblo y al pueblo con la nación que representa el monarca.

Carlos III, de 74 años, se convirtió en rey el 8 de septiembre de 2022 en el momento de la muerte de su madre, la reina Isabel II, lo que lo transformó en la persona de más edad en ocupar el trono en mil años de historia real del Reino Unido. Cada monarca en historia es hijo de su tiempo y esta vez no fue distinto, pues el propio rey advirtió antes de la coronación que la ceremonia estaría acorde con los nuevos tiempos, aún a pesar de que conservó parte del ceremonial plagado de símbolos totalmente entroncados con la historia inglesa.

En la coronación de Carlos III como soberano del Reino Unido estuvieron presentes varias de las mayores joyas de la Corona británica, algunas de las cuales se han usado en esta ceremonia durante casi mil años. Otras son réplicas creadas en el siglo XVII, puesto que las originales fueron destruidas durante el gobierno republicano y antimonárquico de Oliver Cromwell.

Las coronaciones también son un buen momento para evaluar la dirección artística que tendrá el nuevo reinado. Como ejemplo viene más fácilmente a la mente la fotografía en technicolor de Cecil Beaton de la difunta reina con su túnica de coronación, más que las imágenes del evento en sí.

Para la coronación de Carlos III se encargó nueva música para el día a Judith Weir, la maestra de la música del rey, y el poeta Simon Armitage, produjo un poema, pero, por primera vez desde el siglo XVII, no existió un artista oficial que registrara la coronación.

Ha habido artistas oficiales en las coronaciones desde al menos el siglo XVII, y en 1953 se invitó a una variedad de pintores a representar el evento para Isabel II, obras que actualmente pueden descubrirse en la Government Art Collection. Los dos predecesores homónimos de Carlos III ofrecen ejemplos de buenas y malas prácticas artísticas. Curiosamente, Carlos I no encargó un retrato de coronación para una amplia distribución. Mientras que Carlos II, tomó el arte más en serio posando para Samuel Cooper, el mejor retratista disponible.

La National Portrait Gallery confirmó que no estaba contratado ningún artista para que realizará el retrato oficial de la coronación de Carlos III, “aunque buscaremos reflejar este evento histórico en la colección”, declaró un portavoz. Por su parte la Royal Academy of Arts, de la que el monarca es tradicionalmente “patrón, protector y partidario”, no fue consultada.

El único retrato que ha sido mostrado de Carlos III como rey, en el cual el monarca lleva un traje azul marino y un brazalete de los pueblos indígenas, lo elaboró el artista Alastair Barford para la revista Illustrated London News. Barford comentó que no se sentó frente al rey para pintar el cuadro, afirmó que lo observó en una recepción a la que asistió y tomó algunas fotos con su teléfono móvil.

