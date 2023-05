El Rey Carlos restaura su castillo, gracias a un jeque de Dubai

INTERCAMBIANDO UN TÍTULO DE LORD INGLÉS A CAMBIO DE 20 MILLONES DE DÓLARES

El Rey Carlos Tercero restaurará el castillo en el que vivirá con su reina, el problema es que el Castillo se está desbaratando y le piden 20 millones de dólares para arreglarlos.

La solución fue que el Rey le vendió un título de “Lord” a un jeque árabe de Dubái que está dispuesto a pagar los 20 millones de dólares con tal de que les digan “Sir”, mientras le hacen una reverencia.

El que monten y manejen camellos no quiere decir que los Jeques no quieran ser Ladies y Lords, todo mundo tiene su corazoncito incluyendo a los que andan en el desierto a lomo de camello, lo cual no impide que quieran también una untadita de nobleza y dicho y hecho a cambio del título pagarán restauración del Castillo.

LA NUEVA MODA: EL LUJO SILENCIOSO

La nueva moda es el “lujo silencioso”, como el nuevo reloj Rolex que usó Roger Federer en la Gala del Met, que es rolex pero no parece rolex, es decir, no se les ve la marca por lo que tampoco puedes comprar imitaciones. “Lujo silencioso” es que usas el original pero no parece ¡el que sabe, entiende y el que no sabe, no supo!

Sé que mi explicación parece salida de una película de Cantinflas, pero es la verdad.

AL “POTRO” CABALLERO LE ENCANTA RESCATAR PRINCESAS

Al “Potro” Caballero le encanta rescatar princesas, le gusta andar con mujeres que traen sus dramas cargando y a pesar de que él sólo tiene 31 años de edad y no cualquiera puede con esos paquetes, porque no solo es apoyar con dinero sino que cuando la contención emocional de una personas está sobrepasada por vivir injusticia tras injusticia tanto con la ley como con sus ex parejas, como mujer andas muy complicada, traes el pesimismo bajo el brazo y ese tipo de mujeres le atraen al “Potro” que anduvo con Michelle Vieth y ahora anda con Ferka.

Sin darse cuenta, él se convierte en el “salvador”, hombres que todo lo pueden y cuando una damisela estresada encuentra a un hombre así, que la ayuda a soportar la carga pesada es encontrar a un príncipe. ¡Qué perro “el Potro”.

Ferka se enamora rápido, no se aferra a afectos, otras le lloran a un amor toda la vida pero ella apenas entendió que la relación con Jorge Loza no iba a caminar, se topó con “El Potro” se dieron sus tremendos besos, por algo hay que empezar y quedaron flechados. Escoba nueva barre divino, estrenar galán es ver cualidades, todo es cantar y reír. El problema es cuando avanza la relación, ¡ahí es cuando surgen todos los “asegunes” y cuando la rumba ya no es suficiente!

A Potro y a Ferca los cacharon juntos saliendo del antro a las 7 de la mañana, hora en la que tienes que comer “pancita” para revivir y así poder tener fuerzas de comerse el uno al otro.

POR SHANIK BERMAN

