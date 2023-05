Una deuda a cuenta gotas

Hace un par de meses difundió una nota periodística señalando que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México gastaría 78 millones de pesos en un proyecto para llevar agua a nuevos desarrollos inmobiliarios, en proceso de construcción en Paseo de la Reforma, dotando alrededor de 3 millones 500 mil litros de agua al día.

Cuando el suministro del agua sea más limitado que hoy en día y lleguemos al llamado día cero, la realidad confirmará que el desarrollo inmobiliario desmedido nunca es ni será la opción para incentivar reactivación económica, y menos de forma sustentable.

Llevo tiempo advirtiendo la ilegalidad en la cual se generan los Acuerdos Administrativos que permiten desarrollos como este: más de 20 edificios en Paseo de la Reforma que demandan gran cantidad de recursos en zonas ya de por si sobreexplotadas y comprometen los servicios públicos.

Me pregunto ¿qué pasa con la deuda histórica de vivienda en otras zonas de la capital? El ritmo de explotación es tal, que no hay año en el que alcaldías como Iztapalapa o Azcapotzalco en épocas cruciales, su población no padezca el desabasto de agua.

Siempre, los remedios ante la escasez, son meras reacciones que de una forma muy deficiente dan “solución” al problema, porque hablar de soluciones implica atender el fondo y no tapar el sol con un dedo, o en este caso, tapar la fuga con un dedo.

Hablando de fugas, ¿Recuerdan el Programa de Sectorización de la Red del Agua en la Ciudad de México, del cual el Gobierno en turno nos va a dejar un avance del 58% con una inversión de 955.5 millones de pesos? por eso, vuelven las preguntas ¿por qué no apostar mayor inversión a la reparación de fugas que a nuevos desarrollos? O por qué no pensar en la planeación como solución de fondo.

El IMCO, con datos del Banco Mundial, publicó un estudio sobre la disponibilidad de agua por persona en nuestro país, señalando que en 1960 la disponibilidad era de 10 mil metros cúbicos, esto significa 10 millones de litros por persona al año. Ahora, se estima que la disponibilidad por persona para 2030, sea de 3 millones de litros, es decir, 70% menos. El problema no es menor.

Es irónico desarrollar megaproyectos consentidos por la Jefa de Gobierno para densificar las mismas zonas de la Ciudad, en vez de bridar servicios de calidad a quienes llevan décadas padeciendo las mismas condiciones y así cubrir la deuda histórica de la que tanto se habla.

No hay duda que las personas que habitan las alcaldías menos favorecidas en acceso al vital liquido, requieren que se redoble la inversión en manteniendo y reparación de la red hidráulica, pero, por el momento parece que el capricho inmobiliario resulta ser la prioridad.

Gaby Salido

Diputada local en la Ciudad de México

@gabysalido

MAAZ