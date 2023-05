Medalla al Tuit de la Semana

Sí, esta tribuna democrática tendría que estar más abierta al diálogo con el maravilloso entorno de las redes sociales, fuente inagotable de sabiduría, templanza, virtud. Así que, desde hoy, el doctor Patán intentará rendir tributo a los mejores tuits de la semana.

Tenemos, para abrir boca, la respuesta maravillosa, irónica pero entrañable, que dio la Primera Lingüista de la Patria a una tuitera que se complacía por una comida atiborrada de cuatroteístas en la que estuvo ella, tan chairo fóbica, y en la que sin embargo privó la “tolerancia”. Vean nomás la respuesta de Violeta, pluma-bistuirí: “Esto, que es la vida normal de la mayoría de nosotros –convivir en paz, respetar y hasta querer, y a veces querer muchísimo– a gente que no comparte nuestras opiniones políticas, a algunas personas les es tan raro que les parece digno de avisarnos.” Bien ahí, mi Violeta. Muy sutil el modo en que reivindicas el carácter amoroso del movimiento y la superioridad moral de quienes participan de él, tú por ejemplo. Sobre todo, me sumo a los que te dicen: gracias a ti por avisarnos. Ojo, eso sí, con el uso de los guiones.

Desde luego, está mi Jenaro, el enjundioso sargento de la TV pública que decidió burlarse de Arturo Montiel, por un video en apoyo a Alejandra del Moral. “Aquí el entusiasmo contagioso de Arturo Montiel, monumento a la honestidad, convocando a votar por su candidata el 4 de junio”. Don Arturo, en efecto, parece un Jabba the Hutt en ayuno intermitente. Bien, mi Jenaro. Nada más, de nuevo, esta sugerencia: no te me vayas como hilo de media con los sarcasmos porque ya sabes que el presidente recluta mucho en el priismo ultramontano. Imagínate que el Ártur acaba de, digamos, embajador en Indonesia, o de director de una paraestatal dedicada a enlatar tlayudas, y tienes que ponerte oootra vez a disparar piropos.

La competencia está fuerte, porque luego vino el tuit con que el Primer Periodista de la Concordia Progresista presenta su columna: “en el extranjero les cuesta trabajo creerme que no hay periodistas en la cárcel o que López Obrador no está cerrando diarios o clausurando noticieros”. Bien, mi Yórch. Siempre hay que subrayar la generosidad con que el presidente le ahorra a la prensa díscola una paliza a manos de los Camisas Moradas. Pinches extranjeros ingratos.

Dije hace unos días que mi Lorenzazo se había quedado corto con los elogios al Supremo. Lo sostengo. Aun así, la dimensión de ese intelectual prodigioso se ve hasta en sus momentos más mediocres. Don Lorenzo: aunque va acompañada de un nuevo llamado a aplicarse a fondo con el ditirambo, se lleva usted la Medalla al Tuit de la Semana por aquello de que “el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es indispensable y difícilmente sustituible”.

Sigan al doctor Patán para una memoria

Julio Patán

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ