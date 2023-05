¿Y lo del general, Presidente?

¿Y lo del general secretario, Presidente? ¿Alguna declaración?

—Ah, muy buena persona. Muy honesto. Ya les dije que cuál es el problema con lo de los viajes. Un servidor de la patria merece viajar cómodo, dentro de los estándares de la austeridad republicana. Nosotros no somos corruptos. No somos iguales. Por eso no necesitamos al INAI.

—Es que una proveedora le vendió un departamento en Bosque Real, señor. Es otra investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.

—Claudio X. está financiado por el imperialismo. Lo dicen analistas con un nivel tan alto como El Fisgón. Por cierto, hace mucho que no lo invito a comer paella. Martínez, convóquelo. Pero que no traiga al gordito, no me acuerdo de cómo se llama. Aburre. No tiene la chispa de los otros dos, que sí son muy divertidos.

—Es que el departamento está valuado en 30 millones y se lo vendieron en nueve, señor. Y la proveedora que se lo vendió consiguió un contrato por 300 millones.

—El de la caricatura del Alazraki nazi. La verdad, era buenísima. “Rafael”, o algo así. No sabe dibujar, pero al menos no dice mentiras. Aunque a mí la paella no me gusta tanto. Además, es española. Martínez: que preparen un manchamanteles. Es exquisito. Con arroz rojo y frijoles. Tortillas a mano, ¿eh?

—¿No le preocupan las evidencias de corrupción en la cúpula de las Fuerzas Armadas, Presidente? Dicen los de la oposición que es un cáncer.

—Buen beisbolista, el general. Muy entregado al fildeo y macaneo. Martínez, averigüe si anda en Italia otra vez. Hace mucho que no nos acompaña. Ya sabe: a las cuatro, para cerrar la jornada. Así me da tiempo de hacer una siesta antes. Es una indicación de mi cardiólogo. Les cuento que ayer bateé de cinco, cuatro, con dos impulsadas, y eso que los otros tenían a dos jugadores profesionales en el cuadro. Pero ni así. “Andrés Manuel se para en la caja de bateo, con hombres en primera y en segunda…”

—Entonces, ¿piensa revisar las adjudicaciones que le ha hecho al Ejército, Presidente? Recuerde que ha habido señalamientos también por el AIFA y el Tren Maya.

—“El lanzador tira una recta por el centro del jom. Andrés Manuel ¡coneeeecta una línea por el jardín izquierdo! ¡Es un doble, señoras y señores!”. Martínez: mejor que me aparten la cancha desde las tres. Y averígüeme si los de Tampa nos prestan a Arozarena. Le mandamos un avión. A propósito, ¿vieron cómo sí vendimos el presidencial? Los conservadores están desesperados. Y son unos racistas. Por eso las críticas contra Tariqui… Taquiti… Tanquitistán. Es un gran país. Lo único es que no les interesa el beisbol. Martínez: dígales que el pueblo de México está dispuesto a donarles equipo y construir dos campos. Le voy a pedir a las Fuerzas Armadas que se encarguen.

—¿Eso no significa ahondar en la militarización del país, Presidente?

—¿Y Loret, qué?

Julio Patán

Colaborador

@juliopatan09

