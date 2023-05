Monterrey ha ensuciado la Liguilla

El todopoderoso Monterrey es el líder del Clausura 2023, con 40 puntos, 35 goles a favor y sólo 14 en contra. Ese equipo que dominó, que robó la Liga en su fase regular, simple y sencillamente ha hecho el ridículo y ha manchado el inicio de la Liguilla.

No es posible que un club como Rayados, con todo lo que generó para ser el primer lugar, no tenga la capacidad o la actitud para sacar la victoria en su visita a Santos, que fue el lugar 13, y que solamente entró al repechaje, porque, por cuestiones de reglamento, Querétaro quedó eliminado al ser el último lugar de la tabla de cocientes.

Este Monterrey, para resumir, se comportó como un equipo chico y no como uno que es candidato al título; todo lo contrario a lo que hizo el América, en su visita a San Luis, en donde, para el 30 ’de la ida de estos cuartos de final, ya había definido la serie, gracias a su ambición.

Porque una cosa es tener dinero para tener una de las mejores plantillas de la Liga MX, y otra muy diferente es mostrar actitud ganadora. Esto no quiere decir que pecan de soberbios o que hagan menos a sus rivales, sino que simplemente se muestran como ese equipo que dominó el torneo, y no como uno que parece que sale a no perder.

El Monterrey ha manchado el inicio de la Liguilla, porque cuando más se esperaba del equipo de Víctor Manuel Vucetich, ha decepcionado. Y todo lo quieren salvar con la jugada del posible penalti sobre Rodrigo Aguirre en los minutos finales.

De nueva cuenta, podemos decir que no es posible que un equipo que se jacta de ser de los protagonistas del futbol nacional, tenía que estar mendigando un penalti, porque no fue capaz de hacerle daño a un club, cuyo entrenador tiene tres partidos en el cargo y no ha ganado un maldito duelo. Es cierto que Pablo Repetto ha buscado darle orden, pero no es un equipo que deba complicarle al gran líder.

Para la vuelta de esos cuartos de final, Vucetich y los jugadores de Monterrey deben mandar otro mensaje a sus grandes competidores por el título; de lo contrario, se quedarán como un conjunto del montón que hizo una buena campaña, pero que no tiene los argumentos para pelear por el título. Deben proyectar otro tipo de imagen, una que haga a sus rivales sentirse amenazados por buen futbol y no como ahora, que Santos salió de la ida con la sensación de que los puede echar.

Lo que debemos condenar en esta serie, fue la manera en que autoridades y seguridad privada trataron a los seguidores de Monterrey, a quienes regresaron a Nuevo León en la entrada a Torreón, porque simple y sencillamente no querían que llegaran al estadio TSM. Al que llevara playera de Rayados lo regresaban, sin importar que tuvieran en orden su Fan ID y que no fueran de la barra.

¿Entonces para qué sirve el Fan ID? Hacer un operativo de seguridad no quiere decir que deben discriminar al aficionado visitante, quiere decir que deben tener la capacidad para salvaguardar el bienestar de todos los que vayan a los estadios. En fin, siguen sin entender el negocio y haciendo el ridículo.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

