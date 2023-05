Fortalecer la participación ciudadana y a la 4T: APN Que Siga la Democracia

Una Agrupación Política Nacional (APN) es un tipo de organización política que busca participar en el sistema democrático de México a través de la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia. Estos grupos pueden ayudar a fortalecer la democracia de diversas maneras.

Las APN están diseñadas para ser abiertas e inclusivas, lo que permite a los ciudadanos participar en el proceso democrático incluso si no son miembros de un partido político. Al ampliar la participación de esta manera, las APN pueden ayudar a garantizar que se escuche una gama más amplia de voces en el proceso político.

Estas agrupaciones no son la antesala para formar un partido político, no necesitas ser primero una APN para convertirse en partidos, hasta una asociación civil podría hacerlo, si esos fueran sus objetivos. Además, a las APN no se les otorga presupuesto público.

La democracia no es un sistema fijo, sino un proceso dinámico que debe nutrirse y desarrollarse constantemente para mantenerse saludable y eficaz. Las APN contribuyen sumando voces que no necesariamente quieren militar en un partido político, pero comparten ideales y desean contribuir a determinado proyecto.

Ahora bien, una sociedad democrática debe ser plural, para enriquecerse con variedad de diferentes perspectivas, opiniones, creencias y culturas. La pluralidad propicia el intercambio de nuevas ideas y la creación de nuevas soluciones a los problemas. Cuando se reúnen personas de diferentes orígenes y con diferentes experiencias, a menudo se pueden generar soluciones innovadoras y creativas para los desafíos sociales.

Que Siga La Democracia, ahora desde su calidad como Agrupación Política Nacional, seguirá apoyando la revolución de las conciencias y apoyará desde un ala ciudadana todos los proyectos del presidente López Obrador, informando y difundiendo.

Sus Estatutos y Principios están altamente ligados con los del partido movimiento MORENA, porque no se busca reemplazar, ni competir, ni ser un grupo de presión a lo interno, sino fortalecernos como movimiento y ser un espacio plural en donde interactúen personas que pueden tener diferentes creencias y opiniones, para contribuir a una toma de decisiones más matizada e informada en los procesos institucionales, no de partido.

Que Siga La Democracia no ha buscado el registro como APN con fines electorales. Su firme objetivo es reforzar los mecanismos para la organización ciudadana y promover la tolerancia, la creatividad de formas de lucha y prevenir la polarización. Que Siga la Democracia será siempre aliado de MORENA y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

