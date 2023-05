El nuevo mensaje de AMLO a sus suspirantes

Vicente Fox, un secretario, el de Energía, se le salió del carril, adelantándose a todos los tiempos, así como a la propia estrategia presidencial para llevar a su tapado al momento clave de candidatearlo.

Así, Santiago Creel sólo observó como Felipe Calderón lo rebasó, lo dejó hasta atrás y se le emparejó al entonces aspirante presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, a quien terminó ganándole la Presidencia de la República.

Algo similar le pasó al propio Calderón, pues acabó siendo víctima de su propia jugada: Josefina Vázquez Mota le ganó la partida a Ernesto Cordero. En este sexenio las cosas son diferentes.

A un año de las elecciones, el presidente López Obrador tiene todo el control de la interna. Él destapó con nombre y apellido a más de cuatro, aunque acabaron siendo tres, controla sus aspiraciones. y el que se le había salido del carril, creyéndose el Calderón o la Vázquez Mota, acaba de meterlo en cintura manejando sus intenciones.

Ayer, el Presidente le entró con una nueva sentencia sobre lo que está pasando en el partido, el mensaje llevaba destinatario para aplacar a otro alebrestado:

En la mañanera, López Obrador aseguró que respeta la demanda del canciller Marcelo Ebrard, quien volvió a exigir las reglas para las corcholatas de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

“Eso en su momento, sí, pero hay que esperar, es muy importante, por ejemplo, para los jóvenes, primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política, política es tiempo”.

López Obrador, como en los viejos tiempos, lanza la señal de quién manda.

Uppercut: Detecta Auditoría desfalco de Romo por 8.6 mdp. Resulta ser que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, durante la gestión del ex alcalde Víctor Hugo Romo desfalcó por 8.6 mdp al erario de la alcaldía Miguel Hidalgo, como consecuencia del pago a una empresa por obras no realizadas, para la edificación del nuevo edificio ubicado frente a la casona amarilla y sede delegacional. Según la investigación sustentada en el expediente ASCM/188/21 de la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2021, detalla que se realizaron los pagos a la empresa contratista sin existir sustento de que los trabajos fueran realizados, pues el propio Romo no designó a un servidor público que fungiera como residente de obra que supervisara la obra. Pero además del pago ilegal por más de 8 mdp, la administración del ahora asesor del gobierno capitalino, también omitió aplicar la pena de 4.9 mdp por el incumplimiento del contrato.

