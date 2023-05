Sabadazo de Morena en el Senado

Papelón el que hizo Morena en el Senado de la República. Junto con sus aliados del PT, PES y PVEM, aprobó en una sesión de cinco horas una veintena de iniciativas impuestas y ordenadas desde Palacio Nacional.

Tan desaseado estuvo todo el proceso que el siguiente capítulo de esta historia se escribirá en la Suprema Corte, porque será el Poder Judicial, una vez más, el que resuelva las controversias que surjan de esta burda imposición desde el Congreso.

Encabezados por Ricardo Monreal, los senadores morenistas se reunieron el viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador y un día después, en una sala de sesiones improvisada al pie de la estatua de Belisario Domínguez, dieron uno de los más agresivos albazos legislativos de los que que se tenga registro en la historia reciente del país.

Sin rubor alguno, los legisladores morenistas impusieron su voluntad. No debatieron los temas, leyeron a prisa los dictámenes y al más viejo estilo del PRI votaron a las carreras la desaparición del INSABI y otras leyes.

Dejaron ver los senadores del partido guinda que no reciben instrucciones sólo de su jefe el zacatecano Monreal. El primer mandatario les impuso la agenda y les ordenó sacar todos sus pendientes.

Monreal tuvo que comer sapos y no hacer gestos, porque él no pudo imponer su agenda con los suyos. Su propuesta para rescatar al INAI no consiguió apoyos.

Sus propios compañeros de partido le dieron la espalda.

Más aún, el poblano Alejandro Armenta presentó una iniciativa para desaparecer al organismo en cuestión. No le avisó a nadie. Lo hizo como el mago que saca a un conejo del sombrero.

La sorpresa y el enojo de su coordinador fue tal que lo hicieron retractarse casi de inmediato.



De traidor no bajaron al presidente de la Mesa Directiva y quedó claro, para Monreal y los suyos, que Armenta hizo lo que hizo para congraciarse con AMLO, porque quiere ser candidato a la gubernatura de Puebla.

Como sea, esa acción dejó ver que Monreal no trae amarrados todos los hilos del Senado y que sus colegas de partido responden a otros intereses.

Tan claro lo tienen en la Presidencia de la República que no dejan de cuestionar la actuación del zacatecano, quien por cierto regresó a Palacio Nacional pero no como en los viejos tiempos cuando compartía con el Presidente tamales de chipilín y frijoles de Zacatecas.

Monreal volvió, pero fue recibido como un senador más para recibir instrucciones, de viva voz.

Eso sí, queriendo o no, cumplió con todo, por la misma razón que Armenta: para congraciarse con AMLO, aunque en Palacio no dejan de pensar que hace un rato Monreal equivocó su estrategia y bajo ninguna circunstancia será candidato presidencial.

Andrés Manuel ya no lo ve como antes. En su entorno piensan todavía que es uno de los principales artífices de la derrota de Morena en los comicios del 2021 de la CDMX.

En ese contexto se suscribe todo lo que ocurrió el fin de semana en el Congreso, particularmente en la Cámara Alta, en donde los senadores hicieron suya la agenda de AMLO a quien le corren las prisas por hacer cambio a la ley para evitar violentarla sistemáticamente con acciones de gobierno que fueron ejecutadas sin un respaldo jurídico.

Está por concluir el sexenio quedando lejos la meta de meter orden en el sindicalismo y más en los contratos que promueven y negocian añejas organizaciones sindicales.

De la totalidad de los contratos colectivos únicamente lograron legitimar al 10 por ciento, en un trámite que inició desde 2019, dejando en el desamparo a millones de trabajadores y una tarea titánica a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Antes de atacar un abuso, conviene mirar si se pueden destruir sus fundamentos.”

