Dinamarca se aleja; tronó el Insabi, las víctimas van al IMSS

El Paso, Texas, está declarando estado de emergencia a partir de hoy lunes en previsión de enfrentar la previsible oleada de migrantes que, engañados, creen que entrarán a territorio estadounidense bajo el multimencionado Título 42, que no termina de ser un espejismo cruel porque sus condiciones no contemplan a quienes vienen sin trámite legal vía internet. Para México, el tema se complica porque el país sigue teniendo a Francisco Garduño, un titular de Migración acusado por la Fiscalía General de la República por la muerte de los 40 de la prisión clandestina de Ciudad Juárez. Por lo pronto, México, Ciudad Juárez y Chihuahua seguirán viendo como acomodar a miles de inocentes víctimas de regímenes incompetentes y corruptos como Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre otros, se deshacen de ellos y le pasan el asunto a Norteamérica.

Comienza mayo con cifras más que alegres para Morena con miras a la grande el próximo año. Según las cifras de encuestadoras independientes como Electoralia, si hoy fueran las elecciones presidenciales, la coalición Morena y sus rémoras PT y Verde arrasarían con un 53% de los votos, seguidos por la coalición PRI-PAN- PRD con 27%, Movimiento Ciudadano con 10% y una cifra idéntica de quienes respondieron que todavía no deciden su voto.

En su esfuerzo cotidiano por seguir acabando con las instituciones del país, la 4t no descansa y en las últimas horas las huestes obradoristas nos han mostrado que en sus afanes no hay límites. Muestra de ello es que en enero de 2019, apenas unos días después de la llegada al poder del presidente López Obrador, derrumbaron lo que fue el Seguro Popular para presentar con bombo y platillo el Instituto de Salud del Bienestar, INSABI, que con un presupuesto de 218 mil 614 millones de pesos en 2020, prometía ser la respuesta a las enormes necesidades de los millones de mexicanos que no estaban adscritos a ningún sistema de salud pública, llámese Seguro Social, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina. Sin embargo, los legisladores morenistas tuvieron que reconocer que luego de más de 3 años de su fallida existencia el INSABI no resultó lo que se había prometido, por lo que decidieron acabarlo y pasar de un plumazo sus 34.9 millones de afiliados (CONEVAL 2020) al IMSS que tiene más de 71.6 millones de derechohabientes. De mal en peor, al Seguro Social le será más que imposible atender mínimamente a quienes lo necesitan, ya que para nadie es un secreto su crónico déficit de medicamentos, reactivos, instrumental, quirófanos, camas, médicos y personal de enfermería. El sistema de salud tipo Dinamarca, tendrá que seguir esperando.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL