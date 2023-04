Armando Manzanero quería que uno de sus nietos se llamara como él

“MI PAPÁ, ARMANDO MANZANERO, QUERÍA A FUERZA QUE YO LE PUSIERA ARMANDO A MI HIJOS, PERO SE LO PUSE DE SEGUNDO NOMBRE, NO POR FALTA DE RESPETO A ÉL SINO PARA AHORRARLE 500 HORAS DE SALIVA AL MES”: JUAN PABLO MANZANERO

Juan Pablo Manzanero, eres el más joven de los hijos del gran compositor Armando Manzanero, ¿alguno de tus cinco hijos se llama Armando como tu papi?

“Si, uno de ellos se llama Armando pero como segundo nombre, mi padre quería ponerle Armando de primer nombre y le dije: “Padre, jefe mío, amor de mi vida, vamos a ponérselo como segundo nombre, no por falta de respeto a ti, más bien por darle una identidad personal al niño y sobre todo vamos a ahorrarle 500 horas al mes de saliva. El primer hijo de mi papá se llama Armando y platicando con mi hermano de eso me dijo: -Olvídate de las horas de saliva, la cara de decepción de las personas cuando llegas a un hotel donde hiciste la reservación cuando te preguntaban: ¿Dónde está Armando Manzanero? -Soy yo- y me contestaban: -Yo pensé que iba a venir el bueno-.

¿Tu papi nunca te pidió que la hicieras de tapadera con sus novias?

“Sí, me decía: -Me voy a ir con una niña muy bonita para pasarla muy bien entonces, ya sabes cab$%& si te llaman, les dices que tu estás conmigo-. Para que no me pase eso, intentó enamorar a mi esposa todos los días. Mi mujer es espectacularmente linda por dentro y por fuera, y nos reinventamos, la invitó a comer y ella entra primero al restaurante y cuando yo entro le digo con voz fuerte: -¿Tu esposo sabe que estás aquí conmigo? Y cuando tenemos la atención del público le doy un súper besote y nos divertimos en nuestro juego de “infidelidad”.

¿Qué diferencias tienen tu esposa y tú?

Ella desde el principio me dijo: -Yo no cocino- y yo le dije: -A todo dar, yo no limpio-. Hacemos una pareja muy bonita”, dijo Juan Pablo Manzanero y aseguró: “Me voy de gira a finales de la Primavera a celebrar a mi padre en teatros y auditorios cantando en América Latina, España, Estados Unidos y Japón. Hago mi show en bares chiquitos y entiendo dónde está mi nivel; aparte de ir a celebrar a mi padre, también quiero compartir mi música”.

¿Tu canción “Desde el cielo” se la compusiste a Armando Manzanero, tu papi?

“Sí, se la compuse cuando falleció en su piano, ya que tengo el privilegio de que se lo regaló a mi hijo Joel, quien toca padrísimo y hasta la fecho cuando tocó en su piano sus canciones me entra un nudo en la garganta de amor, cariño y nostalgia, porque mi mamá también ya falleció hace cuatro meses”. concluyó Juan Pablo Manzanero que tiene muchísimas composiciones propias, él vivió 15 años en Miami y ha grabado ha producido discos de muchos artistas entre ellos a Cristian Castro y al “Potrillo” Alejandro Fernández, además de componer y producirse a sí mismo.

POR SHANIK BERMAN

