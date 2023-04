Gober de Sinaloa, aprobado en 2021 por cártel de Sinaloa

La desgracia de Ciudad Juárez ha permitido conocer la corrupción en torno a la asignación del contrato de la empresa que provee los servicios de seguridad PRIVADA al Instituto Nacional de Migración. Para empezar, la firma Grupo de Seguridad Privada Camsa tenía en activo sólo a cuatro trabajadores para un contrato de 503 elementos en 23 estados del país y el contrato por el cual recibió 165 millones de pesos en 2022, fue por asignación directa, procedimiento duramente criticado por el presidente durante su prolongada campaña.

La experiencia de los funcionarios implicados en la tragedia explica mucho de lo ocurrido el lunes 27. Por citar algunos, Salvador González Guerrero, titular de la Oficina de Representación del INM, comenzó a trabajar en la dependencia en junio de 2019, luego de ser Jefe de Sección de Planes y Operaciones en el Estado Mayor de Fuerza Naval del Pacífico. Alberto Saguilan García, Jefe del Departamento de Control Migratorio de Ciudad Juárez, empezó en el INM en abril de 2020 y su experiencia era como empleado en un cargo administrativo en un deshuesadero.

Rosalinda Apodaca Pasillas, Jefa de Regulación Migratoria también en Juárez, comenzó en el INM en octubre de 2019 y su experiencia era como vendedora de piso en tiendas de moda. Camsa había solicitado su registro como proveedora de servicios de seguridad privada ante la autoridad federal apenas el 3 de septiembre de 2020, presentando como socios a David Vicente Salazar Gasca y George McPhail Trouyet quienes, se dijo, serán investigados. ¿Porqué no se solicitaron los servicios de las distintas dependencias federales de seguridad para salvaguardar las instalaciones y las vidas de los migrantes, y cuántas dependencias federales más están en la misma situación, beneficiando con contratos directos a empresas creadas al vapor?

No hay un pedazo de tierra en México que no esté bajo control del crimen organizado y eso consta en documentos de la Secretaría de la Defensa y de autoridades de Estados Unidos, me dijo la periodista y escritora Anabel Hernández, quien precisa que en nuestro país operan cientos de pequeños, medianos y grandes grupos delictivos que son capaces hasta de imponer los precios de productos y mercancías de cualquier tipo y básicos como la tortilla, la carne y el huevo en cualquier entidad. Hernández sostiene que en la Ciudad de México operan al menos 109 organizaciones criminales y que precisamente en la capital el año pasado se registró el mayor número de desaparecidos según consta el un documento de la SEDENA fechado en junio de 2022.

En entrevista con este reportero, la autora de libros como Los Señores del Narco, La Verdadera Noche de Iguala y Los Cómplices del Presidente, entre otros, asegura tener documentado que el gobierno federal ha recibido millonarios apoyos del Cártel de Sinaloa y que como ejemplo, el actual gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, fue palomeado por Ismael, El Mayo Zambada, cuya aprobación fue acordada a principios de 2021 durante reuniones en las que participaron representantes de la 4t con el Mayo, los Chapitos y Aureliano, El Guano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán.

En entrevista que será publicada esta semana en MonitorEsMultimedia vía YouTube, la periodista se manifestó en favor de atender el tema de la violencia y la corrupción sin fanatismos porque, asegura, el fanatismo es una forma de indiferencia, e hizo un exhorto para que sea una fuerza ciudadana, y no los políticos de siempre, quien guíe los esfuerzos tendientes a revertir la ola criminal que padece el país.

El incendio en pleno vuelo del globo aerostático que el pasado sábado dejó sin vida a un matrimonio originario de Tláhuac y quemaduras de primero y segundo grado a su hija de 13 años en San Juan Teotihuacán, Estado de México, exige de las autoridades federales una profunda investigación respecto al funcionamiento de esta atracción turística que no sólo se lleva a cabo en la zona de Las Pirámides, sino en estados como Guanajuato, Tlaxcala y Oaxaca, entre otros.

Por lo pronto, la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán ya se dizque “deslindó” del accidente del sábado, en el que el piloto se dio a la fuga, pero aún hay mucho por aclarar. Por lo pronto, la Agencia Federal de Aviación Civil ha sido incapaz de certificar en su totalidad a los pilotos de globos aerostáticos, involucrados en tragedias como la del sábado, así como supervisar su desempeño profesional.

Seguramente la AFAC está muy ocupada en recuperar la categoría uno que perdió desde mayo de 2021 en materia seguridad aérea internacional, y ahora esta nueva desgracia se suma a por lo menos otros cinco incidentes de consideración ocurridos durante el año pasado en el país, en los que se han visto involucrados pilotos de globo no certificados. Profeco también tiene vela en este entierro, ya que a las víctimas de estas desgracias les queda poco por reclamar debido a que antes de iniciar el vuelo deben firmar una carta responsiva que exime de toda responsabilidad al prestador del servicio.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, inauguró el nuevo estadio de los Olmecas de Tabasco, inmueble calificado como “vanguardista e innovador, con instalaciones cómodas para los aficionados y jugadores”, ideal para cualquier tipo de evento. El tabasqueño lució un jersey con el número 24 en alusión a sus aspiraciones presidenciales el próximo año. Podrá no haber medicamentos para niños con cáncer a lo largo del país, pero para macanear en Tabasco la 4t no sabe de limitaciones, ¡hay prioridades!

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

LSN