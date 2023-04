El Gobierno Federal asesinó a 40 migrantes

Voy a sacar a mis hijas adelante, dijo Miguel antes de salir rumbo a Estados Unidos. Eran las cuatro de la madrugada cuando partió de su casa en San Pedro Cutzán, Guatemala. Despidiéndose de su esposa, sus cinco hijas y de su hijo de tres años, se fue con la esperanza de vivir el sueño americano para poder pagarles la universidad y ofrecerles una mejor vida.

Ocho días después de su partida, el teléfono sonó. Autoridades guatemaltecas preguntaron a su familia si Miguel tenía un lunar arriba de la ceja derecha y una cicatriz debajo de la rodilla, la respuesta desgraciadamente fue afirmativa. Miguel Rojché Zapalu había muerto en el incendio del centro de detención migrante a cargo del gobierno federal el pasado 27 de marzo, hace casi un mes que Miguel y 39 migrantes fueron asesinados y no hay justicia.

No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia, expresó López Obrador, revictimizando a los migrantes y dando a entender que fueron ellos. Con esta respuesta, el presidente nos deja en claro que la política migratoria mexicana está fundamentada en la criminalización hacia el migrante y en una arbitrariedad sobre qué persona extranjera en México merece vivir y cuál no.

No podemos olvidar que los migrantes en Juárez no murieron, fueron asesinados a manos del gobierno federal que los encerró y convirtió al centro de detención en un crematorio. Y por increíble que parezca, dos de las corcholatas de López Obrador, no hicieron más que echarse la culpa entre ellos. Como todo en este gobierno, no hay ni pies ni cabeza, nadie es responsable de nada.

La frontera entre México y Estados Unidos está viviendo un flujo migrante histórico en 2022, pues tan solo en el primer trimestre, ingresaron al país alrededor de 9 millones de personas nacionales y extranjeras. El flujo incrementó 148.7%.

Las recientes tendencias migratorias hacia México indican que ya no solo son los países del Triángulo Norte los que exportan migrantes, sino también lo son cada vez más Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, así como países en África, Asia y Europa.

De las 271.6 millones de personas migrantes internacionales en 2019, el 52.1% fueron hombres. En México, el flujo migratorio estuvo conformado en un 61% por hombres en 2022. Esto nos obliga a estudiar los flujos migratorios desde una perspectiva de género.

El Instituto Nacional de Migración (INM), como ya es costumbre en este gobierno, se maneja bajo opacidad, nula transparencia y sin una garantía de derechos humanos. En Acción Nacional exigimos que se implemente una política migratoria integral que respete la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. El asesinato de 40 migrantes fue un crimen de estado y exigimos justicia.

POR LAURA ESQUIVEL TORRES

SECRETARIA NACIONAL DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN EL CEN DEL PAN

@LAUESQUIVELT

PAL