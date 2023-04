Lo compró el aliado íntimo de Rusia

El mismo día en que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dirigió un videomensaje en la Cámara de Diputados de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de Tayikistán depositó en las cuentas bancarias del Estado mexicano casi 659 millones de pesos por la compra del avión presidencial.

Queda por ver si fue una casualidad o una acción deliberada del Presidente, quien escogió para informar esto el día en el que el presidente ucraniano solicitaba apoyo de México para defenderse de la invasión rusa.

Por lo pronto, se trata de dos países que formaban parte de la Unión Soviética hasta 1991, uno de los cuales, Ucrania, está luchando por su soberanía y territorio frente a la agresión militar rusa; mientras el otro, Tayikistán, es un régimen autoritario alineado con Moscú.

Tayikistán es un país de Asia Central que refleja muy bien el modelo autoritario de desarrollo que ofrece Putin a sus vecinos, modelo del que Ucrania intenta escapar desde hace años.

Son regímenes con políticos que durante décadas se mantienen en el poder y junto con sus familiares y amigos saquean la economía, apoyados por un aparato de represión, con una larga lista de abusos de derechos humanos.

Esto es lo que ha promovido Rusia con bastante éxito en su vecindad.

Así son prácticamente todos los países del espacio postsoviético que se llevan bien con Putin y así es también Tayikistán, gobernado desde 1994 por el mismo hombre: el setentón Emomali Rahmon, cuyo hijo Rustam Emomali, de 35 años, se desempeña como alcalde de Dusambé y presidente de la Asamblea Nacional, y se especula sobre sus perspectivas para convertirse en el sucesor de su papá en la Jefatura de Estado.

Asimismo, es un país pobre, con el PIB per cápita de casi 900 dólares, y con un presidente rico, que pudo desembolsar 92 millones de dólares para la compra del avión mexicano. El poder de Rusia en Asia Central ha empezado a tambalearse lentamente a raíz de la guerra contra Ucrania.

A los amigos autoritarios de Putin no les gustó la invasión a una exrepública soviética. Por ejemplo, en las votaciones sobre la invasión rusa a Ucrania de la Asamblea General de la ONU no se fueron contra Rusia, pero tampoco la apoyaron, optando por la abstención. El mismo presidente de Tayikistán, en la cumbre de Rusia con Asia Central en octubre, en Astana, se permitió una crítica pública a Putin por no respetar los países de la región e ignorar sus necesidades económicas.

Todos en Asia Central se dieron cuenta también de que Rusia ya no es militar ni económicamente tan fuerte como era y eso empezó a abrir espacios a una mayor presencia de China. Ahora bien, para que se dé un cambio sustancial en Asia Central, tendremos que esperar un rato más. Hasta ahora, los países de la región “siempre hemos respetado los intereses de nuestro principal socio estratégico” Rusia, como dijo el presidente de Tayikistán a Putin en la cumbre de Astana. Es una frase clave para entender el lugar de Tayikistán en el mundo.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

