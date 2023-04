MetLife y Ramírez de la O

El espeluznante caso de la periodista mexicana Laura Sánchez Ley expuesto por ella misma en Twitter la semana pasada, en el que reveló el despotismo y desprecio que sufrió por parte de la compañía aseguradora MetLife tras una cirugía en la que acumuló un pasivo de $ 270 mil pesos, exhibe de nueva cuenta el enorme vacío en la supervisión de la industria de los seguros en el país.

Durante años he comentado el problema: las aseguradoras cuentan con verdaderos ejércitos para desaprobar reembolsos y negar coberturas aduciendo condiciones de las pólizas. Hay médicos y enfermeras trabajando para ellas que en un tris descalifican solicitudes y rechazan reclamos. El paciente y cliente queda en la indefensión, mientras los hospitales y doctores expiden facturas y esperan su pronta cobranza.

El pretexto de las aseguradoras es el mismo siempre: se refugian en que hay que leer bien las coberturas contratadas. Pero a mi y a mucha gente nos consta que eso es una falacia. Hay negligencia, y ello solo es posible por el deficiente trabajo de supervisión que realizan la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambas instancias, tristemente, se desentienden y recaen en la Condusef para arreglar disputas entre aseguradoras y clientes. Ya basta.

Ha llegado la hora de que, si el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quiere dejar un legado a favor de la ciudadanía, mire más allá de su nariz, que únicamente olfatea las necesidades presupuestales del presidente López Obrador. Es urgente que presente alguna iniciativa para meter en cintura a las aseguradoras. Esto podría incluir la obligación de reembolso sin trámites engorrosos en caso de urgencias; el establecimiento de comités de representantes de asegurados que incluyan paneles ciegos que autoricen procedimientos; la prohibición de contratación de médicos y enfermeras cuya función sea desaprobar rubros y coberturas; y hasta la cárcel a funcionarios de aseguradoras que diseñen pólizas engañosas y ejecuten estrategias contraviniendo lo que se contrata.

No sé cómo pueden dormir tranquilos los directivos de las aseguradoras en México. Además, es inhumano ?y seguramente ilegal? que la CNSyF y la SHCP enfoquen sus esfuerzos de regulación únicamente en los niveles de capitalización y en los índices de solvencia de las aseguradoras. Detrás de cada póliza hay un individuo que puede tener una emergencia real y dolorosa, pero que tristemente puede toparse con un proceso negligente y mañoso para limitar el reembolso o incluso negarlo. Yo lo viví con Axa tiempo atrás y hasta he puesto algunas pruebas que lo confirman en pequeños episodios de urgencias que sufrí. Comprobé además que no soy el único, como adecuadamente nos lo recordó la semana pasada la periodista Laura Sánchez Ley.



POR CARLOS MOTA

LSN