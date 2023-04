Pacto con el diablo

Para empezar le hago a quemarropa la pregunta: Usted, haría tratos con el Diablo? De entrada a mi me daría desconfianza porque quién puede asegurarme que el diablo es de fiar y que respeta su palabra?. Empecemos con el reciente juicio a Genaro García Luna donde salió a relucir que primero había negociado con todos los frentes del narco, pero tronó cuando se separan los Beltrán Leyva de los del Cártel de Sinaloa y este señor quien también podría ser un Chamuco de Pastorela se inclina hacia la gente del Chapo, volteando bandera a los de la Barbie. Otros que al parecer han tenido que negociar en lo oscurito o no tanto, recuerdo un político norteño diciendo en una cena con empresarios que “no tuvieran miedo, que ya todo estaba planchado con el narco”.

La bronca fue cuando se le filtró el video. Aunque otros lo han hecho público. Ahí está el ex alcalde repetidor de San Pedro Garza don Mauricio Fernández quien decía que se la traía tan jurada a los narcos que hasta les compraba información para acabar con ellos. Así que según éste, se encontraba en contacto con el jefe de los Beltrán Leyva en Nuevo León, para ubicar secuestradores y narcotraficantes contrarios. Él merito declaró: "Si el demonio me da información, la compro". Y hacer pactos con el narco debe de ser algo de cuidado, ya ven que una de las teorías que se manejaron en el asesinato de Colosio, fue el haber vendido en la plaza del Estado de México a dos grupos contrarios. Otro de estos detalles se suscitó con la visita del Papa Ratzinger a Guanajuato.

Días previos al arribo de la comitiva del Vaticano, comenzaron a aparecer mantas en la ciudad de León adonde el supuesto Cártel de Santa Rosa aclaraba que “habían llegado a un acuerdo con las autoridades para mantener la paz esos días durante la visita del Santo padre para que ésta se llevara a cabo como Dios manda”. Y qué me dicen de la reciente reaparición de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal. Mismo que acusado de tortura y secuestro, está refugiado en Israel desde el 2019. Aparece en una entrevista y declarando a cuadro que “tuvo una reunión con ALEJANDRO ENCINAS en Tel Aviv”. Ahí menciona que el Subsecretario, “NO lo acusa de nada y que le pidió darle a conocer la verdad a cambio de garantías legales”. Pero claro, Zerón será malo pero no menso, ya parece que nos va a echar la mano con los 43 de Ayotzinapa! Y que por éso mejor se queda como empresario emprendedor de la industria de la tortilla en Israel. Allá haciendo Pan pita y acá nos pintó puro.. y qué tal la declaración del obispo Salvador Rangel quien también asegura haber pactado con el narco para que las procesiones de Semana Santa en Taxco se pudieran llevar a cabo en paz. Los criminales habían amenazado con dejarles ir en 2000 pesos el paquete de vara con espinas a los penitentes que realizarían el viacrucis. Se imaginan, capaz que después de semejante gasto ya no cooperaban con la limosna!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL