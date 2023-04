Amor por correspondencia

Además de las cartas que fueron el puente de enamoramiento entre las parejas, hay que agregar otras modalidades casi en desuso, como llevar serenata (gallo) o enviar flores como una forma de cortejar a la pareja amada, reemplazadas hoy por el internet, donde existen páginas destinadas a entablar amistad. Son tiempos del amor digital: chat, Tinder, online, ¡qué cosas!, adiós al romanticismo.

El semanario Confidencias. La revista que le comunica con el amor, circuló en los años sesenta y setenta con un tiraje de 70 mil ejemplares cada siete días, a un precio de cuatro pesos. En ella se abordaban diversos temas, pero el éxito de esta revista radicaba en la publicación de mensajes de mujeres y hombres con el fin de encontrar pareja, ya fuera sólo por amistad o para formalizar un hogar.

Era infaltable en los hogares mexicanos. Se decía que por medio de esta revista se concretaron matrimonios, ¡vaya usted a saber!: salía todos los martes, en los estanquillos y quioscos ya se le esperaba; había quien la dejaba apartada pues no quería correr el riesgo de quedarse sin su ejemplar, ya que se agotaba rápidamente.

Para la publicación de las misivas se solicitaba la redacción del texto con letra clara, de imprenta o a máquina, “acompañe su anuncio con su importe a razón de 50 centavos por palabra para los residentes en este país y 10 centavos en moneda norteamericana”, pues también anunciaban misivas en inglés. Las secciones donde se publicaban las cartas llevaban el nombre de Intercambio Social, con los apartados Para Ellos y Para Ellas, mismos que estaban acompañados de un número:

Deseo tener comunicación con el anunciante 1091 de noviembre de 1974. Creo reunir los requisitos por usted pedidos.

Interésame mantener correspondencia con caballero decente y solo como yo. Tengo 49 años, quiero contraer matrimonio en corto plazo. Radique en el Distrito Federal.

Señora de 45 años, güera, ojos claros, decente, bien vestida, atractiva, pulcra, presentable. No escriban choferes ni campesinos o gente corriente.

Anhelo conocer para tratarnos a soltero o viudo sin vicios, hasta 45 años, sienta el verdadero y profundo deseo de un hogar, el cariño y la comprensión.

Encantaríame tener comunicación con caballero de 40 a 45 años, pobre pero con empleo estable. Señorita de 38 años.

¿Tienes 35 años, eres señora o señorita sin hijos ni compromiso alguno?, ¿parecidísima a Maja-Mirurgia?, pide teléfono, dirección a CONFIDENCIAS…vivirás cómodamente…Conozcámonos pronto…remite fotografía. Potosino.

Soy pobre y feo, mido 1.60, clase media. Me gusta el aseo. Odio los chismes. Mis hijos todos casados. No soy celoso. Me gusta mucho mi trabajo…

Hombre de 37 años desea escribir y tener amistad sincera con señorita que viva en el D.F. Bien parecida, 25 a 35 años. Muy culta. Tenga gran interés en lo oculto, en los fenómenos extrasensoriales…

Señora soltera, 21 años, provinciana, decente, carácter tranquilo, agradable, ni fea ni bonita; uso lentes, honestidad y respeto…si tiene dos niños chiquitos los llenaré de ternura por la madre que les faltó…Curiosos malintencionados no escriban.

Señorita de 27 años, blanca, no fea, 1.60 estatura, 58 kilos de peso, ojos grandes, boca regular y sensual… con dinero y coche Galaxie ´73.

Eran tiempos en que se encontraba pareja a través de las cartas.

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ