Matilde … Lástima que no fuera norteamericana

Los #feminicidios y la violencia contra las mujeres es un tema de tod@s. Es imposible que los hombres veamos con la misma perspectiva las vejaciones que sufren las mujeres. Aun así, nadie se debe declarar ajen@ porque hacerlo nos hace cómplices y nos resta humanidad.

Como persona del sexo masculino, e imagino también para algunas mujeres, es complejo hablar del tema porque se corre el riesgo de usar algún término o palabra de forma equivocada. Confieso que esto me ha detenido muchas veces porque hay quien lo interpreta como una especie de apropiación indebida u oportunismo. Esa barrera debe romperse si queremos realmente avanzar en este tema porque una mujer lastimada o asesinada es una sociedad cada vez menos humana.

Hace algunas semanas tuve una conversación con Lilia Aguilar Gil con quien tengo el honor de tener una profunda amistad. Por circunstancias de la vida retomamos un tema que esta siempre presente pero normalmente ocupa el espacio de los silencios que provoca el dolor: el feminicidio de su madre.

Esta vez fue diferente, porque con la pena que nunca se va -si acaso se transforma-, Lilia no habló de su mamá, sino de la mujer que en cada acción de su vida buscaba transformar una sociedad que, al final, terminó por asesinarla.

¿Qué hizo diferente la conversación? Tres cosas: primero, que relató la vida de la persona, no de la mujer, esposa o madre. Esto es trascendental porque quita del camino esos estereotipos que literalmente matan y evidencia, aún más, el peso que cargan las mujeres por simplemente serlo.

Segundo, que al hacerlo me ayudó a identificar en mi muchas de las palabras o acciones que, por palabra, obra u omisión, cometemos hombres y mujeres al expresarnos sobre ciertos hechos, conductas o circunstancias. Esto, que también es educación, no se podía quedar en una sobremesa porque hacerlo también nos hacía cómplices del silencio o la omisión.

Tercero, la historia tenía que materializarse porque #Matilde, su madre, fue una mujer de acción y su vida no podía ser contada únicamente en función de las notas periodísticas que relataron su desaparición, secuestro y feminicidio.

Esta semana Lilia Agilar Gil presentó el documental “#Matilde, una historia de muerte y omisión” (https://www.youtube.com/watch?v=VtNgrlqte9o); en el que visibiliza y hace tangible que la omisión de las autoridades es complicidad de los feminicidas, y, la enorme y urgente necesidad de legislar para que ningún funcionario público se quede impune por sus silencios o comodidad frente a un caso de feminicidio o violencia contra las mujeres.

Lilia es también diputada federal y tiene claro que la posición no es de privilegio, es de lucha. Hoy jueves 9 de marzo presenta la iniciativa #LeyMatilde que, si los diputad@s y senador@s así lo quieren -es de voluntad, no de política-, será sancionada positivamente y con ello, los funcionarios públicos -incluidos los legisladores que voten en contra o no voten-, que se “hagan pendejos” frente a un caso de feminicidio le van a pensar doble porque hacerlo los hará cómplices, pero a diferencia de ahora, también los hará pagar por ello.

Gracias Josefina, Jessica, Fátima, Lety, #Matilde, Lilia, Paola, Adriana, Tatiana, Beatriz, Heidi, Lourdes, Sofía, Estela, Tachis, Esperanza y cada una de las mujeres que con su ejemplo y voz han sensibilizado en mí el machismo que culturalmente tod@s llevamos dentro. Insisto, el tema es de tod@s.

