Amarren al tigre

Alguien dijo en alguna ocasión que amarraran al tigre, pues ahora parece que ese vaticinio se cumple, la ciudadanía despertó, sin duda ya sobrepasó a los partidos políticos, quienes ya no ofrecen nada nuevo al ciudadano, al contrario, siempre es más de lo mismo.

Se reparten entre los mismos las candidaturas a puestos de elección popular y antes de ver por los intereses del ciudadano ven por su acomodo político. Los buscan en periodo electoral y después, en la mayoría de los casos, los abandonan a su suerte.

Quedó claro el pasado 26 de febrero que el zócalo capitalino no tiene propietario, y que puede ser llenado sin necesidad de acarreos. La gente defendió su democracia y rechazó categóricamente el bodrio, llamado “Plan B”, que lo único que pretende es descuartizar al Instituto Nacional Electoral (INE), de cara a las elecciones del 2024.

Alguien también dijo en alguna ocasión que es tonto el que piensa que el pueblo es tonto, y sí, la gente ve como cada día le alcanza menos el dinero para comprar tortillas, leche, huevos y demás insumos básicos, a cambio lo único que escucha todas las mañanas son medias verdades, mentiras descaradas, intrigas y conspiraciones que solo existen en las cabezas de unos cuantos.

Se les olvida a muchos políticos que los que persiguen hoy serán los perseguidos de mañana. El gobernar bajo sentimientos de venganza nunca lleva a buen puerto, al contrario, se van dejando muchas facturas en el camino, que tarde que temprano se cobraran.

Ahí tenemos el ejemplo en el juicio en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en donde se quedaron muchos pendientes en el tintero, incluyendo una declaración en juicio del exfuncionario. Posiblemente, el día de mañana cuando a nuestros vecinos del norte les convenga se filtrarán más datos del actuar de García Luna o bien al propio exsecretario se le puede ocurrir acogerse al criterio de oportunidad.

Alguien también dijo que el pueblo se cansa de tanta piche transa. Esto también es cierto, la gente ve con decepción que la corrupción no se ha erradicado, al contrario, ha aumentado de manera escandalosa. Se construyeron obras faraónicas que en nada han beneficiado a la ciudadanía, para que sirve una refinería que no refina o un aeropuerto que no da un servicio de primer mundo.

Mucha gente pensó que con este gobierno su situación económica mejoraría, que se acabarían con los abusos del pasado e incluso que ellos y su familia estarían mejor protegidos de la delincuencia que en sexenios anteriores. Han podido constatar en carne propia que ninguna de estas cosas ha sucedido.

Muchos decepcionados han actuado con apatía, pero el ataque a la democracia los despertó, no se puede tolerar volver a los tiempos donde el voto no era respetado y donde ya sabíamos quién iba a ganar. A alguien se le olvidó que México no es Cuba, Venezuela o Nicaragua.

No calcularon que estos países no son vecinos de Estados Unidos ni tampoco su principal socio comercial. Nuestro vecino del norte no tiene buenos sentimientos ni tampoco es que le preocupen mucho los mexicanos, ellos tienen intereses y los van a proteger.

Así que sería bueno que pusieran en práctica sus dichos y que amarren al tigre, porque este ya se despertó. La polarización cada día deberá ir cediendo el paso a la razón. La gente no defiende a Lorenzo Córdoba, lucha por su democracia y por tener un país mejor en donde vivir.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL