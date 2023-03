El arma de la US Army que ejecutó a 22 mexicanos

Ahora que se revivió el caso de Rápido y Furioso, instrumentado por el gobierno de Barack Obama con el aval de Felipe Calderón y Genaro García Luna, hay que recordar la historia de las 2 mil 500 armas compradas ilegalmente en Estados Unidos y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre sí y con autoridades por el control de territorios desde hace más de 14 años.

Vale la pena tomar el siguiente caso para entender la gravedad del problema. En el estado de Hidalgo la versión local del Rápido y Furioso quedó expuesta en octubre de 2021 al detectar la policía por casualidad, un moderno fusil de alto impacto, usado en la guerra de Afganistán, propiedad del Ejército de Estados Unidos. Todo esto, después de que criminales de la Familia Michoacana, que operaban en el Valle del Mezquital y Sierra hidalguense, quisieron liberar a otros de sus compañeros, estos últimos detenidos, tras las pesquisas por varias ejecuciones.

En estos hechos ocurridos hace un año y cinco meses en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, fueron detenidos 10 integrantes de la célula criminal, que azota gravemente los municipios del poniente del territorio hidalguense. A los detenidos y en particular a la jefa de este grupo delincuencial, una mujer, se les incautaron celulares, droga, armas largas y vehículos.

Pero en una camioneta KIA Sorento, se encontró un arma muy particular, un fusil de asalto, un M-16 A4, calibre 5.56, con matrícula 2009871, con la leyenda, “Propiedad del Gobierno de los Estados Unidos, US Army".

Las autoridades de procuración de justicia de la actual administración, al mando del ex titular de la UIF y ahora encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, ha tomado cartas en el asunto, rescatando evidencias que fueron destruidas en la pasada administración y encontró peritajes y evidencias criminales en vídeos, que se habían ocultado.

Esta información, su antecesor, Alejandro Habid, el procurador de Omar Fayad, la ocultó o destruyó, para aparentar que no había crimen organizado en Hidalgo. Habría que recordar que se llegó a decir que Hidalgo era "la única entidad donde no había crimen organizado". Una sentencia ridícula cuando se sabe que en el país no hay una sola entidad que se salve.

La historia del arma de alto poder, con número de matrícula y serie del "Us Army" encontrada en el Valle del Mezquital, llegó a Palacio Nacional en dos ocasiones y fue hasta entonces que el presidente López Obrador ordenó a la FGR aclarar este caso, que implica la sustracción con violencia de armas de las bodegas del ejército más poderoso del mundo y la corrupción en ambos lados de la frontera, para que las armas llegaran a territorio nacional.

En el informe de las Naciones Unidas: "Addressing the linkages between illicit arms, organized crime and armed conflict" (Un abordaje de los nexos entre las armas ilícitas, el crimen organizado y el conflicto armado), se exploró este tema y se concluyó que las relaciones entre las fuerzas castrenses y las agrupaciones criminales propician un flujo incesante de armas entre las fronteras y particularmente en zonas con conflictos activos, como es en zonas con lucha intracárteles.

En este caso del fusil de asalto tipo M-16 A4 calibre 5.56 con matrícula del ejército norteamericano *2009871*, la FGR sólo se ha emitido un escueto comunicado, pero aún no hay sentenciados, ni tampoco se ha investigado cómo entró a Hidalgo un arma de esas características y cómo llegó a manos de cárteles en Ixmiquilpan, que de acuerdo a las carpetas de investigación de homicidios, en el Valle del Mezquital, esta sola arma ejecutó a más de 22 personas, seis de ellas en una sola noche en un centro nocturno denominado "Jet Set", donde masacraron a las bailarinas de ese lugar.

Historias como el Rápido Furioso Hidalguense abundan en todos los estados del país y todas las autoridades de gobierno locales y nacionales intentan hacerse de la vista gorda y las autoridades estadounidenses, que ven a México, cono un riesgo para su democracia, no son la excepción.

Uppercut: La versión extraoficial sobre por qué se bajó Movimiento Ciudadano del proceso electoral de junio próximo, de forma inédita, en Edomex y Coahuila, asegura que no le alcanza ni un 3 por ciento del resultado y para no debilitarse de cara al 2024 pues simple y sencillamente optaron por no poner candidatos. Es mejor inmolarse ahora frente al compromiso presidencial, pues mediáticamente sería demoledor.

Eso sí, MC se queda con sus más de 130 millones de pesos entre ambos estados.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

PAL