El lunes pasado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló, sin un cálculo prudente, sus verdaderas intenciones al meter mano en la legislación del Instituto Nacional Electoral. No se trata de preservar la democracia, o como él mismo cree, construir la democracia, no se trata de abaratar los procesos electorales. De lo que se trata es que la menor cantidad posible de mexicanos vote por la oposición, por los adversarios del actual régimen a costa de lo que sea. Esa fue la intención del llamado plan A, que afortunadamente fue rechazado en el congreso al no lograr una mayoría calificada para realizar una reforma constitucional.

También fue la intención del plan B, que a través de reformas a las leyes secundarias y que sin el menor pudor violenta la constitución y que buscaban desincentivar el voto masivo para dar paso al voto corporativo. Ahora con su anunciado “plan C” el presidente, en su estilo desbordado cuando enfurece, no se detuvo a pensar en los efectos que, desde su conferencia matutina, puede provocar con un llamado a no votar por la oposición. Sin querer “queriendo” como dice el clásico, López Obrador dejó en claro que lo que busca es que no se vote por la oposición. Lo demás es accesorio.

El presidente dijo: “ahora que hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”. El asombro fue mayúsculo hasta entre sus propios colaboradores, ya que en los últimos días se habían pronunciado a tal grado de dejar de lado la opinión propia, en el sentido de que las reformas del plan B, pausadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no afectaban el desarrollo democrático del país.

Los dejó a todos, incluyendo a sus “corcholatas”, como mentirosos ya que el verdadero objetivo no es la democracia, es bloquear el voto para sus opositores. Kenia López Rabadán, senadora de la Republica por el PAN presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral la cual fue aceptada ya que las aseveraciones del presidente vulneran el principio de equidad y violentan la obligación de los servidores públicos de manejarse con imparcialidad.

Al momento de hacer estas reflexiones con usted, el Instituto Nacional Electoral ordenó a la presidencia de la república retirar el video del lunes 27 de marzo, al menos editar el polémico fragmento, dándole seis horas para hacerlo. Nunca habíamos visto en la historia a un presidente que sin el más mínimo recato llame a votar por su partido y promueva no votar por los adversarios. Si el presidente mexicano fuera el candidato de la oposición, lo tendríamos gritando, protestando y posiblemente bloqueando en una exigencia de respetar la equidad electoral; algo que como presidente parece que no se le da.

Corazón que sí siente

El Rey Felipe VI de España inauguró la novena edición del Congreso de la Lengua Española que se celebra en Cádiz con una condena a la tiranía, un reconocimiento al mestizaje y la interculturalidad. Habrá una férrea defensa del correcto uso del español, de eso no habrá duda.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

LSN