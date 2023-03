Les salió el Curo por la Tilata

Hoy: temas espinosos. Yo soy chaira y lo saben pero… debo reconocer que durante el 47 Tianguis Turístico, celebrado en la CDMX, el Secretario de Turismo manejó en su discurso los mismos números que anunció el año pasado. Recuerden que en 2021 fuimos segundo lugar internacional en turismo. Se implementaron medidas y claro…éramos de los poquísimos lugares que lo hacían!

En cambio en 2022 nos caímos un poco, al escaño 6. Los países de siempre recuperaron su lugar y una sorpresa: se coló Turquía! Con paquetes baratísimos y vuelos de precio tentador. Y aunque esta edición rompió todos los récords, me gustaría darles pedirles 2 favorcitos a los anfitriones: No podemos tener un evento como éste, patrocinado por el principal proveedor de Red en México y que la conectividad sea un viacrusis.

Entiendo que la zona del hipódromo siempre ha sido difícil. Y era frustrante para quienes estábamos cubriendo el evento. Otro maltrato a la prensa lo ejercieron sistemáticamente unos jovencitos a los que se encomendó la tarea (tal vez para evitar las caras largas de los clásicos Lobos de Ocesa) y quienes (probablemente por su edad), nunca tomaron una clase de civismo. Amigos de Ocesa, por favor cuiden quién presta el servicio de seguridad en sus eventos porque “forma es fondo”. Teniendo en cuenta que la inauguración de un evento como el Tianguis Turístico es un evento político. Y no la conferencia de prensa de algún Reggaetonero pedorro! Y aún así, nadie merece un trato indigno.

En otro tema, el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez, frenó el Plan B aprobado por todos los bandos políticos. Les digo que es una extraña coincidencia más en el mandato de la Ministra Norma Piña. Y dado que en este país se viven la historia y la política a través de la “narrativa”, la neta… qué bueno que sucedió así. No necesito que me hagan el antidoping. Sin embargo, me explico.

Después de una marcha multitudinaria en el Zócalo que según cuentas de Hernán Gomez Bruera, “debe haber costado unos 200 millones de pesos juntar a ese millón de personas”, a quienes también llamó ingenuas, por sostener argumentos insostenibles. Como por ejemplo q”ue el INE es algo así como un partido político de oposición”.

Que la gente “perdería su credencial de elector”; que “ la democracia desaparecería” y porque no bajaron de “dictador” a López Obrador. Que alguien me diga qué dictadura, permite que 1 millón de personas, le griten “dictador” al personaje en turno hasta la puerta de su casa!!!

Con el intento de la reforma electoral, México no estaría pagando finiquitos de 10 millones de pesos a una recua de baquetones caradura. Ni modo… seguiremos manteniendo súper salarios de puestos duplicados. Pero por lo menos ya no podrán inventar en 2024 (cuando arrase abrumadoramente Morena en las elecciones), que ganaron “por ser dueños del padrón electoral”. Por “fraude” o “ por haber cambiado el INE a modo”.

