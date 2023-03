¿Por qué las empresas necesitan más mujeres CFO?

Si hay un espacio en el que las mujeres hemos puesto énfasis cuando se habla de lograr igualdad, es el laboral, sobre todo, en sectores donde todavía hay una mayor presencia de hombres, como el financiero, específicamente en puestos directivos (Chief Financial Officer, CFO), en los que la brecha de acceso aún es muy estrecha.

A nivel mundial, sólo 37 por ciento de los puestos CFO son para el talento femenino, revelan datos de Grant Thorton. En México, la situación es más crítica. Tan sólo en 2021, únicamente 10 por ciento de los cargos directivos en el área financiera fueron ocupados por mujeres, un crecimiento de 2 por ciento comparado con el año anterior, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En un mundo tecnológicamente avanzado y rico en conocimientos, resulta increíble que las mujeres sigan limitadas en el rubro financiero, sobre todo cuando está comprobado que los resultados que generan son iguales, o incluso mejores, que los de los hombres.

Pero, ¿qué impide a las mujeres crecer en estas posiciones?

El primer problema radica en cuestiones culturales: los prejuicios y estereotipos que se les asignan, como el cuidado de familiares e hijos. Estas ideas, incluso, se trasladan al ámbito laboral, donde las mujeres son consideradas más para áreas administrativas o de gestión de talento (recursos humanos).

Tan sólo en Estados Unidos, 73 por ciento de los profesionales a nivel gerencial en el área de recursos humanos (CHRO) son mujeres. Si bien, es un logro también en temas de igualdad de género, la realidad es que denota la inequidad que aún se vive en direcciones donde se toman las decisiones importantes de las compañías, como la financiera.

En regiones como Asia Pacífico (sin Japón), las mujeres CFO suman una cuarta parte de los puestos totales, lo que le posiciona en el primer lugar en el mundo donde ellas destacan, dejando a continentes como Europa y países como Estados Unidos, debajo de la lista, de acuerdo a Credit Suisse.

¿Cómo podemos vencer esta situación? Lo más importante es hacer un cambio de conciencia por parte de las empresas, y generar entornos de igualdad donde se fomente el talento, tanto femenino como masculino y las oportunidades de crecimiento y salariales sean las mismas.

Por ejemplo, cuando ingresé a este sector, no enfrenté dificultades porque estuve en entornos que sabían la importancia del talento igualitario, donde las oportunidades se ganan por habilidades y capacidades, y el género es lo menos importante. Esto es lo que se debe seguir difundiendo en la cultura de las organizaciones. Ya es momento de evolucionar por el bien de todos.

A nivel personal, las mujeres deben trabajar por vencer prejuicios, ya sean propios o producto de las ideologías que han predominado por años. Algo que he visto a lo largo de mi trayectoria, y en diferentes sectores, es que muchas mujeres tienen la capacidad, el talento y la determinación para ocupar altos puestos, pero cuando surge una oportunidad de crecimiento, no se postulan si no cumplen al 100 por ciento con los requisitos, mientras que los hombres, con llenar dos o tres, sí lo hacen. La diferencia radica en la confianza en sí mismos.

Como mujeres, debemos tener la confianza de que podemos hacerlo, de que nuestra voz y mensajes serán escuchados y tomados en cuenta, no alejarnos de nuestros ideales y siempre ser determinantes en momentos inciertos.

Para las que ya estamos del otro lado de la moneda, nuestra tarea debe ser seguir impulsando a las nuevas generaciones, trabajar en coaching, guiar, enseñar e inspirar. El trabajo es de todos y, como mujeres, la unión que logremos facilitará romper la brecha que hoy nos limita. Aunque hemos tenido avances como sociedad, aún falta mucho por trabajar.

