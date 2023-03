No se engañen, esta no es la Selección Mexicana

Pese a que algunos de los jugadores que iniciaron el compromiso en Surinam, se perfilan a ser titulares durante el proceso de Diego Cocca, lo que vimos ayer en Paramaribo no es, por mucho, lo que debe presentar el entrenador nacional como la Selección Mexicana.

Tras la victoria podrán decir que le resultó el dividir al grupo, y no arriesgar a algunos de sus jugadores a hacer el viaje a una sede en la que debían ganar fuera como fuera; es decir, incluso con la Selección B, que fue la que se presentó en el primer juego del técnico argentino.

No se engañen, y que no los engañen, el equipo que ganó en Surinam no es la Selección Mexicana que debe presentar Cocca para hacer olvidar el ridículo en Qatar 2022, además de lo sucedido en las anteriores Nations League y Copa Oro, en las que México perdió el título ante Estados Unidos.

Porque además del listado de titulares, que cambiará ante Jamaica, y que no será para nada lo que vimos en Paramaribo, debe haber un cambio en la manera de jugar, se deben imponer condiciones de otra manera, con la posesión de la pelota, y el saber qué hacer cuando se tiene o cuando se recupera, con la generación de juego a partir de la idea del entrenador.

Poco para el análisis en lo colectivo, aunque ya por lo menos vimos lo que pretende en el parado táctico con cuatro defensores atrás, aunque esto podría cambiar también para el siguiente juego, y no nos sorprenda que regrese a línea de tres. Es decir, mucho de lo que vimos quizá no se repita, o no sea una constante en la era de este hombre.

Claro que eso vendrá con el tiempo, y sería muy pronto para decir que Cocca no tiene ni idea de lo que hace. Pero también hay que decir, que ayer hubo momentos en que estos futbolistas, quienes deberían mostrar que tienen mucha más calidad a los de Surinam, simple y sencillamente no lograban conectar y pusieron en peligro la portería mexicana, en varias ocasiones, por desatenciones defensivas. Carlos Acevedo intervino bien en un par de tiros de los locales, y muestra que puede ser confiable.

Así que con todo y la victoria (de 0-2), Cocca debe entender que si en la Selección Mexicana (así como de cualquier país), no hay tiempo para trabajar, tampoco el técnico, los directivos o a quien se le ocurrió la maldita idea de dividir al grupo de jugadores que convocó, puede tomar esas decisiones, ya que lo que necesita un equipo es el trabajo de repetición, y eso solamente se da cuando tiene juntos a todos los que convocó.

Para el juego contra Jamaica veremos a una Selección totalmente diferente. No podemos decir que será un mejor equipo, pero sí diferente en cuanto a los hombres que arrancarán en la cancha del Estadio Azteca.

La era de Diego Cocca arrancó de manera positiva en cuanto al resultado, pero con mucho por hacer en el poco tiempo que tiene para trabajar, porque del domingo a la fase final de la Nations League y a la Copa Oro, hay muy pocos espacios para trabajar, y ya en esas instancias de eliminación directa o de jugar por el título, no hay margen de error y no hay tiempo de adaptación. Esos son los riesgos del puesto que tomó, que muy pocos entienden, y que este hombre debe trabajar para no caer en los mismos errores que varios de sus antecesores.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN