Infiltran venezolanos CD4T y Morena en Chiapas

En Cuba y Venezuela, como órganos de control y espionaje ciudadano, se crearon los CDR, o Comités de Defensa de la Revolución, para denunciar a opositores y violar sus derechos humanos, En Chiapas, el jefazo de Morena, Carlos Molina, por la libre del gobernador Rutilio Escandón, organiza los Comités de Defensa de la 4T. Preparan grupos de choque de cara a las elecciones de 2024. Grave imitar a Fidel Castro o Hugo Chávez en sus mecanismos feudales de sometimiento político, social y electoral. ¿Lo sabrán en Palacio Nacional?

YUCATÁN: Brincaron de gusto en la entidad, luego que AMLO iniciara su discurso en la 86 Convención Bancaria con un “presidente Mauricio Vila” (el gobernador del PAN). Aunque luego corrigió, muchos banqueros pensaron que “era una señal”. Vila sigue como la principal carta del panismo para encabezar la alianza opositora en 2024.

JALISCO: Se ahondan diferencias entre el gobernador Enrique Alfaro y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien ha marginado al Ejecutivo estatal de las decisiones partidistas clave como la NO participación del partido naranja en los comicios del Edomex y Coahuila. Enrique ve alitas a su muy lejana candidatura presidencial. Por cierto, quien tomó nuevos aires en MC es Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien ahora es víctima de su propio Congreso local, que se tiró al piso y suspendió actividades.

HIDALGO: El gobernador Julio Menchaca envió dos iniciativas al Congreso local, para reformar y poner orden vertical a la administración pública estatal. Así, reconfigura la política social con personal capacitado. Desaparece oficinas que sólo gastan millones del presupuesto y crea las secretarías de Hacienda, Bienestar e inclusión Social, Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible y la Secretaría del Despacho del Poder Ejecutivo. Una cirugía mayor.

NUEVO LEÓN: El Congreso local, de mayoría del PRI y PAN, al suspender actividades, luego que un juez federal detuvo reformas que pretendían quitarle atribuciones al gobernador Samuel García, se emberrincharon. Así no se gobierna. No se trata de pelear por pelear. Ni de revanchas legislativas. Se trata de gobernar. Todo lo demás o son berrinches infantiloides o desesperación política. Grave que no haya gobierno.

SINALOA: Se notó el cambio de titular de Turismo. Se fue el exalcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, El Químico, y llegó Estrella Palacios, quien de inmediato salió de su zona de confort. Estuvo en la CDMX para presentar el Acuario de Mazatlán, que pronto abrirá sus puertas al público. Por cierto, nos dicen que a El Químico, le tienen preparada una orden de aprehensión para ejecutarse de inmediato, por varios delitos patrimoniales.

GUERRERO: Yoshio Ávila, el coordinador estatal del movimiento Sigue López, no se separa de la encuesta que resalta el crecimiento en preferencias en Morena para 2024, de Adán Augusto López. Yoshio le prepara al titular de Gobernación un megaevento para la próxima gira de una de las tres corcholatas.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ