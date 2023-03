Lección para el futbol y sus divas

La Selección Mexicana de beisbol ha mostrado una cara totalmente diferente a lo que muchos aficionados al deporte de nuestro país ven cada que buscan, por ejemplo, acercarse al equipo de futbol.

Aunque este tipo de acercamiento, incluso, antes de sus juegos suele ser algo normal dentro del beisbol, pues los jugadores, coaches y staff tengan una contacto con los aficionados y medios, no deja de ser positivo.

Nada de divas, nada de sentirse uno más que otro o estar grillando dentro del equipo. Eso no existe o no ha existido al momento en el equipo de Benjamín Gil, y eso es positivo para ellos, tanto así que han logrado una buena victoria contra EU, y eso tiene que ver con la manera en que se comportan estos deportistas y su entorno.

Otra de las grandes diferencias que hay entre una selección como ésta y la de futbol, es que aquí no se nota el odio y el resentimiento con los medios. No los toman como el enemigo, no toman a los periodistas como blanco para desahogar su pobre nivel deportivo. Aquí reconocen cuando las cosas están bien y están mal; por ejemplo, al término del partido contra Colombia salieron a dar la cara sin hacer esperar a los periodistas, con actitudes de diva, como sucede con el futbol.

Resulta positivo ver al lanzador, Julio Urías, que gana más de 14 mdd al año a dar una explicación de por qué perdieron sin ningún enojo o reclamo hacia los medios como sucede, generalmente, con los futbolistas que buscan culpables, cuando piensan que todo el mundo está contra ellos y quieren que pierdan, lo cual es una reverenda estupidez.

Lo mismo con el entrenador. Benjamín Gil es polémico, pero también entiende el negocio. Y cuando perdió no se volvió loco, claro que en su explicación, tras la derrota, a su manera, tiró la bola hacia los umpires, y algunas de sus decisiones, pero, en general, asumió sus errores.

Esta manera de comportarse de los beisbolistas hace que el sentido de identidad con los aficionados sea mucho mayor. Y eso lo vimos dentro del proceso al Mundial de Qatar 2022, cuando los jugadores parecían más cómodos, mientras más lejos de su afición estuvieran, ya que no les interesaba tener ese acercamiento que hemos visto con los peloteros.

Es difícil decir si esta selección será campeona del mundo aunque talento lo tiene, porque son ligamayoristas, pero lo que también tienen es otra visión, gracias a la formación que han tenido por parte de sus equipos y de la MLB, que tiene las reglas bien claras de cómo se deben comportar ante la gente y ante los medios, y si por alguna razón alguno de estos personajes rompe una de esas reglas o, incluso, la ley tiene castigos severos que ya hemos visto en diferentes casos; claro después de hacer una investigación y proceso como se debe.

Ya veremos de cara al primer amistoso en Phoenix, en la era de Diego Cocca, si es que cambia la dinámica de la Selección con sus aficionados, si en verdad será la Selección de todos o prefieren estar lejos de la gente, porque así se sienten mejor.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ