Adán, en la cúspide

Desde que se enunció a todos los posibles sucesores del Licenciado Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, particularmente desde el 28 de abril del 2022, fecha en que frente al Grupo Parlamentario de morena el Presidente hizo alabanzas del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, donde las y los legisladores terminaron coreando al unísono “Presidente, Presidente”; en todas las encuestas serias hay una tendencia matemática de crecimiento porcentual acelerado e irreversible en favor de Adán.

La encuesta de conocimiento donde la sumatoria de los diversos factores en relación con su desempeño como servidor público, su experiencia, su honorabilidad y sobre todo la ausencia de negativos, es lo que hace que su posicionamiento frente a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Canciller Marcelo Ebrard, sea insustituible ya que esa ausencia de negativos se generó a su favor por la eficacia demostrada al frente de la Secretaría de Gobernación, pero no solo debido a ello, también por su pasado como Gobernador de Tabasco, Senador de la República y Diputado Federal; el señorío y su firme postura en la defensa del proyecto de Transformación le da seriedad al puntual cumplimiento de la agenda nacional en cada uno de los temas encargados por el Presidente de la República; hasta este momento todas las comisiones han sido resueltas con éxito.

El respeto a sus funciones públicas en el cumplimiento de garantizar la gobernanza y la gobernabilidad es el mayor capital donde los encuestados afirman que tiene todas las características necesarias para ser un legítimo legatario del capital político del Obradorismo, su capacidad de operación política para resolver temas como el agua de Nuevo León, la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, la promoción de la democracia participativa con la revocación de mandato y el fortalecimiento de la democracia a través del llamado “Plan B”, entre muchas otras acciones, se han resuelto como se le ha instruido. Las ha hecho propias de una caja de resonancia que alcanza el último rincón de nuestra Patria.

La mesura con la que se caracteriza su actuar político lo tiene ubicado como un hombre con formación política de alta escuela, es el único que ha respetado la Institución Presidencial y a su titular; los tiempos en política, como un arte, son de trazos finos y de puntería. No ha habido una sola expresión donde siquiera se sugiera que estaría buscando la sucesión presidencial.; esta misma condición lo convierte en el único idóneo albacea y heredero del enorme legado político del presidente Andrés Manuel López Obrador, es clara su definición política, pero sobresale su sentido de la inclusión y la pluralidad, elementos que le caracterizan sus discursos y acciones diarias; este es el comentario que en las miles de mesas políticas, académicas, de familia y de comensales se coincide cada vez que tiene una participación ante multitudes en universidades públicas, organizaciones empresariales, académicos, obreros, campesinos, amas de casa, mismas que le han aplaudido porque saben que #AhoraEsAdán.

Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea; pero hagas lo que hagas, sigue adelante". Martin Luther King.

POR RICARDO PERALTA

COLABORADOR

@RICAR_PERALTA





