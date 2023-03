Corrigiendo trabajo de Tatiana

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, además de lidiar con las consultas solicitadas por EU y Canadá ante presuntas violaciones al T-MEC, está metida en corregir asuntos que le heredó su antecesora Tatiana Clouthier. Es el caso del Programa de Infraestructura de Calidad, que está en revisión porque sólo se publicó para cumplir con la ley. Buscan alinearlo a las normas y prioridades de la administración y prevén emitir un suplemento.

Samuel se descarta

Resulta que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se descartó para contender por la Presidencia en 2024. “No hay ninguna prisa, menos ahorita que me toca el boom de Nuevo León, pues ir a buscar algo es una aventura en la que no voy a participar”, dijo el mandatario. Su prioridad, dice, es terminar el sexenio.

Monreal vuelve a las andadas

Reanudó el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el ruido en torno al proceso de selección del candidato presidencial de Morena. De visita en San Luis Potosí dijo: “No confío en la encuesta de Morena, no me sometería a una encuesta que haga Morena”. Sólo aceptaría, expuso, si fueran tres ejercicios demoscópicos.

Cuevas les lee la cartilla

Fuerte discurso lanzó la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en el informe del jefe de los diputados del PRD, Luis E. Cházaro. Ante lideres del sol azteca, PAN y PRI, ahí presentes, advirtió: “O dejamos la tibieza a un lado o lo que va a ocurrir en 2024, además de perder la Ciudad de México y el país, no vamos a aguantar con la persecución política”. Así.

Duda que regrese Anaya

Nos dicen que es altamente probable que el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, extienda su estancia en el extranjero. Porque en la audiencia judicial de Emilio Lozoya, el viernes, salió de nuevo su nombre a relucir, pues el ex director de Pemex reiteró que el panista habría recibido sobornos. Y auguró que “probablemente no regresará a México”.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ