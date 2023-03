López-Gatell: 3 años de mentiras

Hugo López-Gatell, un desconocido hace tres años, cuando la pandemia de COVID lo puso bajo el reflector. Desde entonces, acumuló un record de yerros –que le dieron notoriedad- difícil de igualar.

A partir del 28 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en México, no dejó de mentir.

Mintió aplanando la curva desde abril de 2020. Mintió asegurando que el “pico” llegaría en mayo de ese mismo año. Mintió hablando del fin de la pandemia en el Valle de México para finales de junio, también de 2020. Mintió sobre que no se necesitarían hospitales especiales para pacientes de COVID. Mintió señalando que el nuevo coronavirus era más leve que la influenza. Lo suyo ha sido siempre la mentira. Vaya, hasta su equipo mintió y ocultó su hospitalización durante su convalecencia en 2021.

“No digo que no sirva, lo que digo es: sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve”, declaró el subsecretario, sobre el cubrebocas y su utilidad, a finales de octubre de 2020. Cantinflas se quedó cortó. La frase lo retrata.

¿Y para qué sirvió Hugo López-Gatell? Para generar caos, desinformar, equivocar en cuanto pronostique o calcule, repartir culpas, maquillar la realidad… para eso sí salió muy bueno. Sus incontables desatinos, sus incansables errores e inentendibles ligerezas, han sido una oda a la desinformación e irresponsabilidad.

En su conferencia del 3 de abril de 2020 explicó que usar mascarilla no sirve para quienes buscan tener una defensa contra las partículas del virus Sars-CoV2. El 27 de ese mismo mes, sostuvo que “tiene una pobre utilidad o una nula utilidad”. El 29, insistió que “usar cubrebocas para prevenir COVID-19 no sustituye la medida más importante que es ‘quédate en casa’”. Y el 25 de mayo de 2020 aceptó que “en el tránsito a la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación”.

Los datos de la subsecretaría de Salud nunca resistieron la mínima revisión. Hubo desfase en los tiempos, los números no cuadraron, las cifras bailaron. No coincidían los registros de casos positivos y decesos, tampoco fueron atinadas las estimaciones. López-Gatell y su equipo, navegaron sin mapa.

El subsecretario nunca fue confiable. Antes de la pandemia era un desconocido. Pero el trágico COVID a él le sonrió. Desde hace tres años, vive bajo el reflector que tanto disfruta, no parece percatarse que su fama no se acompaña de prestigio ni admiración, sino de desgracia y negligencia.

-Off the record

No solo es la ubicación estratégica de Tesla en Nuevo León, y los miles de millones de dólares en inversión directa e indirecta, sino que, 50% de los técnicos de la empresa de Elon Musk son mexicanos. El trabajo que durante más de un año se encaminó en la Cancillería, de Marcelo Ebrard, derivará en una planta que será inaugurada este mismo sexenio.

