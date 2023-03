Colosal triunfo de Samuel

Fue el gobernador joven, el que muchos calificaban de frívolo y poco serio quien se llevó el triunfo. Fue el “influencer” de las redes sociales, el que presume cada mañana el embarazo de su esposa y la remodelación de la habitación de su futura hija; el que publica “reels” de Instagram mientras se ejercita en el gimnasio; el que entra a las reuniones públicas gritando “Jelóu”; el que es descalificado por viajar a ferias de negocios internacionales y por ir a Suiza al Foro Económico Mundial.

Él fue el que triunfó. Samuel García es quien logró que la empresa automotriz más visible en este momento en todo el planeta decidiera anunciar hoy su multimillonaria inversión para Santa Catarina, en la zona metropolitana poniente de Monterrey.

No es cualquier cosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba firme en la negativa para autorizar la instalación de la planta ahí, dada su terca idea de que faltaba agua en la región y su proclividad por favorecer a algún estado del sur gobernado por

Morena.

Era eso, o no había inversión. Al quite entró en los últimos días el canciller Marcelo Ebrard, de quien me dicen estuvo concentrado todo el fin de semana con su equipo —primordialmente la subsecretaria Martha Delgado— en una encerrona para convencer a AMLO de autorizar a Musk la instalación en el Norte. El mérito del canciller es también incuestionable, porque de otra forma la planta se habría esfumado.

Pero Samuel se coloca en un lugar de privilegio nacional que pocos avizoraban hace unos meses. Él mismo estará hoy en Austin, Texas, para el anuncio oficial, anuncio del cual el Presidente decidió hacerse a un lado, al decir ayer que él no asistirá, ni presencial ni virtualmente, a pesar de la relevancia y magnitud del tema.

¿Por qué es colosal el triunfo de García? Porque la era en la que entró la civilización está definida por el cambio climático, y todas las industrias están siendo afectadas de alguna forma por el reto de mitigarla. Tesla representa la quintaesencia de la innovación en esta etapa del desarrollo de la humanidad, no solo por la movilidad eléctrica, sino también por el grado de evolución autonómica y sensorial que sus autos proveen. Tesla es a los autos lo que el iPhone a los aparatos telefónicos; o lo que los autos a combustión a las carretas jaladas por caballos. Así de grande y relevante que una de sus fábricas se encontrará próximamente en México.

SAMSUNG

Ayer se confirmó que Samsung continúa liderando, por 17 años consecutivos, el mercado mundial de televisores. Ese liderazgo global también ocurre en México donde, según datos de NPD, la filial mexicana se colocó como líder en la venta de pantallas con una participación de mercado de 37 por ciento durante El Buen Fin, que es la métrica más puntual para conocer quién es quién en esa materia.

