Estados Unidos vs. China y ¿México?

Esta semana The New York Times publicó un artículo en el que cuentan como varias empresas chinas se están geo-relocalizando en México para no perder las ventajas competitivas para seguir exportando sus productos al mercado estadounidense.

Este artículo de Peter S. Goodman fue tremendamente comentado entre las élites mexicanas. Hay varias interpretaciones de este nuevo momentum de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, también en el mismo momento que se publicó esa columna sobrevolaba en espacio aéreo estadounidense un globo aerostático chino que posiblemente cargaba equipo pesado de espionaje. Esto provocó una nueva crisis diplomática entre EU y China.

La gran pregunta es de qué tamaño es el peso de EU sobre el futuro político, económico y seguridad vis a vis nuestra relación con China.

EU y la política mexicana. La mala noticia para la oposición política al presidente López Obrador es que EU no puede y no va a intervenir en las elecciones de México. Estoy convencido que el embajador Ken Salazar está realizando un trabajo terriblemente positivo para acercar posiciones entre los dos países. Voces en Washington insisten que se debe presionar más al gobierno de la 4T en temas como derechos humanos y democracia en donde efectivamente hay terribles problemas.

El nearshoring. Los estrategas de Marcelo Ebrard no deben cantar victoria de la atracción de inversiones en México por la estrategia de EU de regresar manufacturas a América del Norte. Empresas chinas, americanas y europeas están buscando otros países como Canadá, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Panamá para atraer inversiones que se fueron a la región de Asia-Pacífico en los últimas tres décadas. Es una realidad que los parques industriales mexicanos están ya sobrevendidos, el problema es que no se ha generado más y mejor infraestructura para recibir más inversiones. La lucha entre el gobierno de Samuel García en Nuevo León y la 4T para atraer la inversión multimillonaria de la empresa Tesla de Elon Musk es muestra de la falta de un plan estratégico de país.

Super peso vs. dólar. Para la atracción de más inversiones a México para exportar a EU no se necesita un “super peso”. El arribo histórico de inversiones y remesas al país están sobrestimando el precio de nuestra moneda. Se debe esperar que el mercado ajuste la realidad de nuestra divisa. Para competirle a China, México no necesita una moneda fuerte, por el contrario, debe concentrase en lograr que aquí es más barato y se tienen los más altos estándares de calidad para exportar a EU.

En Washington no se está viendo bien que las empresas chinas quieran hacer de México un trampolín para seguir vendiendo en el mercado estadounidense. La 4T tendrá que tomar partido en asuntos estratégicos con EU para aprovechar mejor esta ventaja y decidir hasta dónde puede darle espacios de participación de China en nuestro país.

Agenda estratégica: La seguridad de los estadios y ciudades de México rumbo al mundial FIFA 2026 frente a posibles amenazas terroristas.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

