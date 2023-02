García Luna: 5 de 5

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna se quedará el resto de su vida en la cárcel, a menos que un milagro lo salve de una cadena perpetua, tras el veredicto unánime del juzgado que lo encontró culpable de los cinco cargos por los que fue llevado al banquillo de los acusados: tres por tráfico y distribución de cocaína, uno por crimen organizado (nexos con el cártel de Sinaloa) y uno más por falsedad de declaración ante autoridades migratorias.

La sentencia la dictará el juez Brian Cogan el próximo 27 de junio a las 11am, pero es difícil imaginar que será laxa, cuando los 12 miembros del jurado lo encontraron culpable más allá de la duda razonable.

¿Hubo o no elementos para que el secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, fuera hallado culpable? Para algunos, las pruebas no aparecieron. Quizás querían otro tipo de evidencia. Para otros, los testimonios en cascada, terminaron por enterrarlo. Durante el juicio, que en buena medida se trató de una guerra de saliva, donde pesaron las palabras y dichos, quizá más que los elementos de pruebas tangibles, quedó retratado el podrido sistema de justicia mexicano, que está muy lejos de combatir criminales; más bien trabaja en no pocos casos para ellos.

Para quienes abogaron por la necesidad de pruebas que soportaron las palabras, los dichos no alcanzan. Pero está visto que el jurado sopesó de forma muy distinta lo esgrimido en Nueva York.

Fueron demasiados testimonios en el mismo sentido. Era inverosímil que decenas de testigos mintieran coordinadamente, cuando son tan elevadas las penas por falsedad de testimonio en EU.

Podría afirmarse que un criminal confeso que está buscando una reducción en su pena es capaz de decir cualquier cosa, y sí. Pero, ¿agentes de la DEA en activo? ¿personas sin sentencia ni procesos judiciales abiertos? ¿Por qué mentirían?

La defensa de García Luna calculó mal; parecía estar convencida de que, sin elementos de prueba tangibles, su cliente estaría a salvo a salvo. No fue así.

"No hay un solo chat, llamada, video, documento, foto, nada que pruebe este supuesto nexo criminal. ¿Y el dinero? No existe", dijo en el primero de sus alegatos el abogado Cesar de Castro el 23 de enero pasado, en la primera semana de audiencias. Y en efecto, no hubo, ningún “chat, llamada, video, documento, foto”. Aparecieron, por el contrario, 26 testigos, e imágenes de propiedades y vehículos. Nada más. Pero con eso bastó.

Pesó más el contexto que enmarcaba las acusaciones: García Luna es millonario y fue servidor público toda su vida con excepción de los seis años previos a su detención; se le acusa de recibir sobornos de manos de un grupo criminal (cártel de Sinaloa) y proteger a su líder (‘El Chapo’); la organización que lo habría sobornada fue la menos golpeada pese a ser la más violenta durante los años que él fue secretario (el cártel fue responsable de 6 de cada 10 asesinatos entre 2006-2012, según el exsecretario de Gobernación Alejandro Poiré) y su cabeza (Guzmán Loera) no fue detenido en todo el sexenio; y la violencia se disparó en México (150% más homicidios de 2006 a 2012) con él como responsable del combate a la inseguridad.

¿Recibió sobornos millonarios García Luna? El jurado cree que sí. Y por eso está al borde de la cadena perpetua. A menos, claro, que hable y salpique a varios, comenzando por Calderón.

