Ruta 2024: disputa por la candidatura en la CDMX

A diferencia de la contienda por la silla del águila en 2024 y el activismo abierto de las corcholatas presidenciales de Morena, en la Ciudad de México la disputa por la nominación a jefe o jefa de Gobierno es menos estridente, pero de iguales proporciones.

Existe una batalla soterrada, patadas por debajo de la mesa entre los y las suspirantes guindas, mientras que la oposición sufre el asedio de la Fiscalía local que busca bajar de las encuestas a quienes representen un peligro.

La semana pasada, por ejemplo, la publicación de una encuesta de Buendía & Márquez (que coloca como el favorito de Morena a Omar García Harfuch, jefe de la policía, y a la senadora panista Xóchitl Gálvez, de la oposición) generó especulaciones, algarabía, enojo y reclamos por parte de algunos de los protagonistas de la contienda.

Y es que para muchos no es un secreto que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, y Ariadna Montiel, de Bienestar, no sólo cuentan con el permiso del presidente López Obrador para buscar la nominación, sino que directa o indirectamente están trabajando para conseguirla y no fueron mencionadas.

En cambio, la aparición de García Harfuch, como el favorito, desató diversas reacciones sobre todo porque si bien es uno de los funcionarios mejor calificados y más cercanos a Sheinbaum, no cuenta con el aprecio de Palacio Nacional.

Se cree, incluso, que ése es el principal impedimento para que pueda convertirse en candidato.

En el caso de la oposición, llama la atención que la panista Xóchitl se mantenga encabezando las preferencias.

Aunque podría atribuirse esto a que es la que más libertad tiene para aparecer en medios, foros y eventos. No hay tema en el que no fije una postura y eso la mantiene con un promedio estable en reconocimiento. Ni cae ni sube.

En cambio, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, pasó del segundo al tercer lugar en las preferencias, situación que su equipo atribuye a la cacería que emprendió la Fiscalía contra funcionarios y ex funcionarios de su demarcación.

Pertenece al grupo que domina la capital; es el mejor calificado en evaluaciones internas y, según fuentes del gobierno federal, el que menos cola tiene en todo lo relacionado con las investigaciones del “Cartel Inmobiliario”.

Eso lo convirtió en el rival más fuerte de la oposición, por lo que él mismo atribuye la actuación de las autoridades locales a una persecución política con el ánimo de debilitarlo de cara al 2024.

En el caso del PRI, el único que aparece con posibilidades de entrar a la contienda es Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa. El problema es que Acción Nacional lleva mano y el tricolor no pinta en la ciudad.

Sea como fuere, para Morena el rival a vencer es el candidato o candidata que surja de la alianza PAN, PRI y PRD.

Su gran desafío es construir una candidatura fuerte, tarea en la que lleva mano la jefa de gobierno quien, según ha trascendido, trabaja para que sea mujer la abanderada.

Si eso se confirma, quedaría cerrado el paso a García Harfuch y a Mario Delgado, quien no descarta la posibilidad de jugar por esa posición y encabezar un movimiento transformador del partido guinda en la CDMX, porque, desde su perspectiva, están durmiendo en sus laureles.

***

¿REPUDIAN A MONREAL? Un día sí, y el otro también, el senador Ricardo Monreal confirma que será candidato en las elecciones de 2024; sin embargo, en altas esferas de Morena lo ven cada vez más lejos de esa posibilidad.

No porque esté descartado como corcholata, sino porque existe un repudio generalizado entre la militancia de su partido. Sólo cuenta con una estructura de apoyo que él mismo construyó y en la que finca sus esperanzas para lograr ser competitivo.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No durarían mucho las disputas si el error estuviera de un solo lado.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ





LSN