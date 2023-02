Plan con maña de la UIF

Nos hacen ver que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Pablo Gómez, sobre la presunta red de corrupción del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, es una especie de seguro para que no se libre de la justicia. Es decir, si se cae el caso en su contra en la Corte de Nueva York, donde es juzgado, el gobierno mexicano tendría elementos para procesarlo aquí, y pedir su extradición para que no obtenga su libertad.

Se abrazan Mier y Creel

Con un abrazo zanjearon sus diferencias el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, y el líder de la Jucopo, Ignacio Mier. En días pasados, el morenista dijo haber recibido peticiones para remover del cargo al panista, pero en la encerrona que ambos tuvieron ayer eso quedó rebasado. Es decir, Creel se queda.

Otra baja en equipo de Guadiana

De mal en peor va el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana. Ahora le renunció su coordinador de campaña, Luis Fernando Salazar. El motivo, dicen, es la incorporación de expriistas al equipo del abanderado, los cuales han desplazado a morenistas que venían haciendo trabajo intenso de tiempo atrás.

Quieren a Cossio como orador

Todo indica que el orador central y único de la nueva marcha en defensa del INE, el próximo 26 de febrero, será el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, uno de los principales críticos de la 4T. Al menos ese es el consenso entre los organizadores. Sólo falta un pequeñísimo detalle: que el respetado doctor en Derecho acepte y les confirme.

Desmienten tortura a Aburto

Otro papelón de la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, que en 2021 hasta una recomendación emitió por “tortura” contra Mario Aburto, homicida de Luis Donaldo Colosio, y pidió cambiarlo de prisión a una más cercana a su casa. Y resulta que el abogado Xavier Alfonso Carvajal, quien fue abogado del sentenciado, asegura que no hubo tal tortura.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ