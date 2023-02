Y en su programa venadeando

La verdad es que el chisme y el jaloneo que traemos a nivel político en este país y más allá de la frontera, ya puede rivalizar con el rating de cualquier serie estilo Breaking Bad o Juego de Tronos. ¿No me cree?

Desde el evento conmemorativo por la Constitución de 1917 se ha puesto más sabroso cada día. Mi Cabecita de Algodón les leyó la cartilla (bajita la mano), a los opositores.

La presidenta de la Suprema Corte tiró una bola de indirectas, que sinceramente le pegaban directito pero a los políticos de partidos como el PRI y el PAN. Luego, entre que no se levantaba de la silla porque no se la fueran a ganar. Y ahora información de PESO.

La verdad es que hasta los expertos lo reconocen, aunque les arda: la economía creció. Aunque no creemos que se repita semejante fenómeno durante el 2023. Y esos más de tres puntos, debemos recordar que vienen desde números negativos. el -8% que llegamos a rozar en la pandemia. Lástima que “el hubiera” no existe, pero imagínese si no hubiesen existido el COVID ni la guerra entre Rusia y Ucrania, casi casi seríamos de “primer mundo” y no como el que nos prometió el Orejón.

Además el Plan B de la Reforma Electoral ya va con todo. Es penoso que el libro publicado por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama quesque defendiendo la democracia, sólo muestre verdades a medias y no toque muchos puntos, que evidentemente a este par de comediantes, no les conviene. Yo les invito a leerlos a ambos: el Plan B y el libraco. Y traten de ser lo más objetivos que puedan. No sólo desechar un discurso o el otro por venir de un contrario. Ya que eso es lo que ha estado sucediendo en nuestro país desde hace un muy buen rato. Digamos que desde el tiempo de las Leyes de Reforma entre liberales y conservadores.

Otros temas donde deberíamos de ser completamente imparciales, es el tiro que se traen Layda Sansores y sus diversos contrincantes. A mí me cae muy bien Layda, pero sí debería explicar y tratar de probar con pelos y señales de dónde vienen y para qué se usaron (además de la fecha exacta de los hechos), esos fajos de dinero con los que fueron grabados sus colaboradores. Ya que, si yo veo a alguien de la oposición en la misma situación, hasta me hubiera dado chorrillo.

Ora bien... de la telenovela o biopic internacional GENARO GARCÍA LUNA. Tengo que recordarles que no sólo han declarado delincuentes confesos, sino también algunas personas dedicadas a impartir justicia y hasta un exembajador. Claro, éstos no son los que más han aportado a los fiscales.

Sin embargo, los dichos (aunque sean de oídas o no), de Edgar Veytia, el exfiscal de Nayarit, acusado de narcotráfico, algo deben de tener de cierto que hasta hicieron salir de su “retiro del silencio”, en España, al Tomandante Borolas. Quien de “no saber nada”, pasó al “yo no fui”.

Ahora bien, la Fiscalía anunció que concluirá el interrogatorio de sus testigos la próxima semana. El mero día del amortz.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

LSN