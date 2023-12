Alerta por Ciberseguridad

El panorama actual de la ciberseguridad en México resalta una preocupante realidad. Sólo 36 por ciento de los usuarios de internet protege adecuadamente sus dispositivos contra ciberataques, esto de acuerdo con expertos del sector que alertan que mientras el cibercrimen escala a nivel global, el desfase entre la conciencia de la amenaza y las medidas preventivas adoptadas es evidente y preocupante.

Esto es aún peor cuando se revisa a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), además de los hogares mexicanos que son blancos fáciles para los hackers, ya que esos usuarios de la tecnología suelen carecer de los recursos para implementar defensas adecuadas.

Para Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business, a pesar de que una gran mayoría expresa preocupación por ataques financieros y robos de identidad, esto no se traduce en acciones concretas de protección. La experta con más de dos décadas de trayectoria dice que es vital entender por qué esa situación demanda atención inmediata.

La ciberseguridad no sólo protege información privada y sensible, también salvaguarda la integridad financiera de individuos y empresas, pero el hecho que una gran mayoría de usuarios en México no tome medidas adecuadas indica desconexión peligrosa entre percepción del riesgo y acción preventiva.

Delgadillo sugiere una estrategia integral que combina tecnología de punta con formación y concientización de usuarios, una recomendación que subraya la importancia no sólo de invertir en herramientas tecnológicas, también fomentar la educación de los usuarios sobre las mejores prácticas en ciberseguridad.

Añade que la adopción de una postura proactiva de las Pymes se convierte en pilar fundamental por el papel que desempeñan en la economía, aunque se reconocen las limitaciones de recursos para una ciberseguridad sólida, y la necesidad de capacitar empleados en protección y formulación de planes de prevención y contención. Datos del reporte de IBM y del Informe Anual de

Amenazas de Unit42, ilustran el costoso impacto del cibercrimen a nivel global, lo que resalta la relevancia de invertir en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y Centros de Operaciones de Red (NOC).

Desde la embajada de México en España, al frente de Quirino Ordaz Coppel, se anuncia el lanzamiento de la Academia Global Europa que buscará desarrollar universidades corporativas de empresas europeas con inversiones en nuestro país y con ello ampliar las habilidades de colaboradores de las empresas…

Grupo Financiero Banorte, que lleva Carlos Hank González, fue reconocido por Newsweek y la firma global de datos Statista como el quinto banco más confiable del mundo, y el número uno en México, dentro del listado de World’s Most Trustworthy Companies, que analiza mil empresas de 21 países en 23 industrias distintas.

