La violencia no existe para la Liga MX y la Femexfut

En verdad que las imágenes registradas no por uno, sino por más de 10 reporteros que estuvieron en el Estadio Azteca, para la cobertura del partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023, entre el América y el León, parecieran ser un fantasma que la gente de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol no quiere ver.

Es como si no existiera, como si no hubiera sucedido, como si ignorando los hechos, ninguna otra persona de las que estuvieron en el lugar de lo acontecido, los hubiera visto y documentado. Nos quieren engañar o, lo que es peor, quieren que seamos parte de la realidad en la que viven, una realidad en la que no pasa nada malo en los estadios del futbol mexicano, en la que todo es tan maravilloso como el alto porcentaje de minutos jugados por partido, o el incremento de audiencia torneo a torneo.

Para la gente de la Liga MX y la Femexfut no hubo golpes en las tribunas del Azteca, nadie aventó las hieleras que utilizan los vendedores de cerveza de la zona más alta, hacia la gente que estaba tratando de salir de ese lugar; un acto, además, que pudo causar algo peor. Imaginen ustedes que esa hielera, que no pesa menos de 15 kilos, hubiera impactado a esas distancias, en la cabeza de alguien… Hubiera sido algo terrible.

Pero nada de eso existe para los grandes ejecutivos del futbol mexicano, esos que no solamente tienen que velar por los intereses de unos cuantos dueños, sino de su producto. Hoy, la Comisión Disciplinaria ha vuelto a demostrar que está al servicio de los intereses de unos cuantos y, en este caso, del América, porque no es posible que no haya habido una respuesta inmediata a lo que sucedió la noche del sábado en el Azteca.

Hay videos de la prensa, pese a que personal de seguridad del estadio intentó evitar que se documentaran los hechos, cuando mejor debieron haber trabajado en que el operativo, que se supone que planean, realmente se ejecute como debe para que sea efectivo.

Con esos videos que se tienen, y algunos otros que de seguro no han salido a la luz, debería ser muy sencillo para la Liga MX identificar a los responsables de estos actos de violencia, gracias al Fan ID, una herramienta que nos han dicho, trabaja a la perfección gracias a la eficiente manera en que la han desarrollado, después de lo ocurrido en marzo del año anterior, en el Querétaro vs. Atlas en La Corregidora, un episodio de violencia que no lograron esconder debido a la magnitud del mismo.

Pero pese a que lo sucedido en el Azteca no llegó, afortunadamente, a los niveles de Querétaro, no tendría por qué pasar desapercibido, y tendría que haber culpables por estos hechos, para saber, gracias al Fan ID, quiénes nunca tendrían que regresar a un estadio de futbol.

Y no solamente fue en el Azteca, también en Monterrey, en el marco del partido entre Rayados y Atlético de San Luis, hubo actos de violencia, que tampoco se han tomado con la seriedad que deberían, para que venga el castigo que se debe dar.

De nueva cuenta, quieren meter todo debajo de la alfombra, o mandarlo a los archivos oscuros que pretenden nunca salgan a la luz, porque piensan que así, si la Liga o la FMF no los reconocen, es porque no pasó nada… Total, América jugará la semifinal en el Azteca con público, porque aquí, no pasó nada.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL