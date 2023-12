Llega la prueba Pisa

Es día clave hoy 5 de diciembre para la educación. La OCDE dará a conocer a las 11 am, hora de París, los resultados de la octava edición del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). Luis Benveniste, director de Educación del Banco Mundial, tiene una frase suigéneris para entender con claridad de qué nos sirve conocerlos: “El informe PISA identifica dónde aprieta el zapato para poder tomar acciones”.

Los resultados que se den a conocer hoy se esperan con especial interés también en México por lo que significó la pandemia a partir de 2020. La prueba PISA permite la comparación entre países para entonces valorar qué políticas o programas están implementando y cuáles han tenido buenos resultados, no para exportarlos, sino para estudiarlos y recolectar lo que puede implementarse en nuestro sistema de acuerdo con nuestro propio contexto.

En México, desde 2021 se dio un fuerte debate sobre la posibilidad de salirnos de la aplicación de la prueba, pero finalmente el presidente López Obrador lo mantuvo y contrató a CENEVAL para que la aplicara. “No tiene por qué no continuar (la prueba) todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas que mejoren la calidad de la enseñanza, digo sí”, dijo el presidente.

Los especialistas recuerdan que PISA era aplicada por el extinto INEE, del cual nació la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Hay quienes aseguran que la prueba nunca debió de dejar ser aplicada por este último organismo pues cuenta con toda la capacidad y expertis para su aplicación.

Los resultados de 2018 revelaron que en lectura México ocupa la penúltima posición de los países miembros de la OCDE con 420 puntos, mientras el puntaje más alto es Estoria con 523 puntos, es decir se abrió una brecha de 103 puntos, mientras la diferencia con el promedio de la organización (487) es de 67 puntos. Lo mismo ocurre en ciencias y matemáticas, por lo que el país se mantiene en último lugar -sólo por arriba de Colombia- de desempeño de los 37 países de la OCDE y en los sitios más rezagados de los 79 estados y economías participantes.

Un especialista con el que conversé al respecto asegura sobre los nuevos resultados –hay que considerar que la pandemia provocó problemas sobre el aprovechamiento escolar- que lejos de la estridencia mediática, los resultados de PISA deberían tomarse como un insumo, que, combinado con información generada por la SEP, Mejoredu, INEGI y CONEVAL, nos ayude a generar propuestas para dos objetivos fundamentales: a) garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país, y b) cumplir el compromiso de que esta educación sea de excelencia y en condiciones de equidad.

También me dijo que es válido aspirar a contar con sistemas educativos como el de Finlandia, pero nuestros contextos políticos, culturales o sociales no se asemejan. Lo que puede ser provechoso es compararnos históricamente con nosotros mismos. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué nos falta para seguir en la ruta de la equidad y la inclusión educativas? ¿Cómo nos afectó la pandemia? ¿Nos impactó más o menos que al resto de los países en condiciones similares? ¿Nuestro sistema educativo demostró resiliencia? ¿Qué podemos aprender de los demás países latinoamericanos? Esas son las preguntas que valen la pena para no fallarles a las y los estudiantes.

UPPERCUT: Se regresó Samuel a Nuevo León, pero Mariana Rodríguez no se va a bajar de las campañas de Movimiento Ciudadano. En el consejo político nacional del partido, donde se anunció al relevo de Samuel a más tardar el 20 de enero, Dante Delgado, uno de los cuatro nuevos competidores internos, enseñó sus fosfo fosfos, o sea sus tenis naranja, No solo nos habla de la comunicación tan singular de la esposa del gobernador regio, sino que sabemos que seguirá en la campaña y apoyará a quien resulte vencedor del movimiento para las elecciones de 2024.

